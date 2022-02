À la Une: Haïti place la police nationale en état d’alerte maximale

Publicité Lire la suite

La police nationale a été placée en alerte maximale sur tout le territoire haïtien à partir de demain et jusqu'au 10 février inclus. L'annonce a été faite hier par le nouveau directeur de la police nationale, Frantz Elbé. Cette disposition est prise à l'approche du 7 février, date à laquelle le mandat de feu le président Jovenel Moïse aurait dû prendre fin, rappelle Le National.

Et c'est donc à cette date que le mandat de l'actuel Premier ministre par intérim, Ariel Henry, devrait également se terminer, estiment une partie de l'opinion publique et une frange de l’opposition politique haïtienne rassemblée derrière différents accords de sortie de crise.

Mais l'actuel chef de gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Que va-t-il se passer le 7 février ? Dans les colonnes du National, les citoyens interrogés craignent des scènes de violence. L'Église catholique appelle, de son côté, tous les acteurs politiques à « un large consensus pour sortir le pays de la crise ». « Il en va de notre survie de peuple », prévient la Conférence épiscopale haïtienne dans le journal Le Nouvelliste.

Un nouvel homme noir tué par la police de Minneapolis

La police de Minneapolis a mené une opération pendant laquelle un jeune homme noir a été tué. La vidéo, filmée par une caméra corporelle d'un policier, a été publiée hier soir par les autorités de la ville.

Cette affaire ravive le débat autour des mandats de perquisition dit « no-knock » – en français « sans frapper ». Ils permettent aux forces de l'ordre de pénétrer dans une propriété privée sans s'annoncer. C'est ce qui s'est passé mercredi matin au centre-ville de Minneapolis. Le journal local Star Tribune raconte : la police entre dans un appartement avec une clé, annonce sa présence, avance vers le salon où un homme est allongé sur un canapé. L'individu se redresse légèrement, une arme à la main et un policier ouvre le feu. Le jeune homme touché par trois balles est l'Afro-Américain Amir Locke âgé de 22 ans.

Les autorités de Minneapolis ont fait savoir que l’intervention a été demandée par la police de Saint Paul, la ville voisine, dans le cadre d'une enquête pour homicide. Mais « le nom d'Amir Locke ne figurait pas sur le mandat de perquisition. Et l'appartement dans lequel il a été tué n'était pas le sien ». Toujours selon le Star Tribune, Amir Locke « n'avait pas d'antécédents criminels. Il était en possession légale d'une arme à feu au moment de sa mort ». Plusieurs membres de la famille du jeune homme font d'ailleurs partie du département de la police de la ville ».

Cette affaire relance donc le débat sur l'utilisation des mandats de perquisition dit « no-knock ». Cette pratique a été interdite dans plusieurs villes américaines parce que « ces opérations de police ont entraîné la mort de civils innocents », écrit le Star Tribune qui rappelle que « Minneapolis a restreint cette pratique en 2020, et ne l'utilise qu'occasionnellement ».

Le célèbre avocat Benjamin Crump, qui a déjà plaidé la cause de la famille George Floyd, également tué à Minneapolis en 2020, a réclamé hier, pour la énième fois, « la fin de ce type de mandat de perquisition afin qu'un jour les Noirs américains puissent dormir en toute sécurité dans leur lit la nuit ».

Du nouveau dans l'affaire du mystérieux « syndrome de La Havane » qui a frappé des diplomates et des militaires américains à travers le monde

Pour rappel : les victimes souffrent de maux de tête, de nausées, de vertiges, voire de lésions neurologiques. Ces « incidents anormaux de santé » – ou IAS comme les appellent les experts, ont été rapportés pour la première fois en 2016 chez les diplomates américains et canadiens en poste à Cuba, d'où le nom de « syndrome de La Havane », avant d'être signalés ailleurs dans le monde, comme en Chine, en Allemagne, en Russie et en Autriche.

Un groupe d'experts américains, mandaté par les renseignements américains, a publié un rapport. Et ses conclusions sont effarantes : « Les spécialistes se sont penchés sur tous les cas répertoriés. Chez deux douzaines de victimes, les symptômes constatés ne peuvent pas s'expliquer par des causes médicales ou environnementales », rapporte le Miami Herald. « Les experts ont conclu que ce sont des ondes électromagnétiques, émises à faible distance, qui pourraient être à l'origine des symptômes constatés. Ces appareils existent déjà et sont facilement dissimulables, souligne encore des experts ». Le journal de Floride conclut : « La thèse d'attaques délibérées contre le personnel américain à l'étranger est donc relancée ».

