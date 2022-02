À New York, Joe Biden affiche sa fermeté contre les violences par armes à feu

Le maire de New York Eric Adams et le président Joe Biden au siège de la police de New York (NYPD) le 3 février 2022.

Joe Biden était en visite, jeudi 3 février, à New York qui connaît une hausse de la criminalité depuis le début de la pandémie de Covid-19. Un déplacement hautement politique alors que l’administration démocrate est accusée de laxisme. Le président américain a une nouvelle fois promis de lutter contre les armes illégales et les violences par armes à feu.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour Joe Biden, il s’agit avant tout de montrer que son administration prend très au sérieux les violences par armes à feu. Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain est souvent accusé par les Républicains d’être trop faible dans sa gestion de la criminalité. « Trop c'est trop parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela », a martelé Joe Biden jeudi 3 février devant une centaine de responsables de la ville et de l'État de New York réunis au siège de la police new-yorkaise.

Jeudi, il a reconnu que le gouvernement fédéral devait faire plus. Mais il a vanté les mesures mises en œuvre jusqu’ici par son équipe et n’a pas manqué de critiquer, sans les nommer, les élus qui ne coopèrent pas, dénonçant « la résistance de certains secteurs du gouvernement, du congrès et des États ». Tout en admettant que les autorités fédérales devaient « faire davantage », avant tout contre la prolifération d'armes vendues en kit, non répertoriées, et le tentaculaire trafic illégal.

Trafic d'armes

En venant à New York, Joe Biden répond à l’appel à l’aide lancé par le nouveau maire, lui-même ancien policier afro-américain, après la mort de deux policiers dans une fusillade la semaine dernière. Eric Adams s’est félicité du soutien apporté par Washington. Les deux hommes ont promis une politique plus dure contre les trafiquants d’armes illégales et ceux impliqués dans des crimes impliquant des armes.

Tout en promettant plus de moyens à la police new-yorkaise, ils ont également promis d’investir davantage dans les organisations locales de lutte contre la violence. En 2021, plusieurs villes ont enregistré des nombres record d'homicides. Magasins pillés à San Francisco, enfants tués par des balles perdues, fusillades faisant de nombreuses victimes... Cette visite était suivie de près à New York et ailleurs, car Joe Biden, comme Eric Adams, font face à des pressions sur la réforme toujours attendue de la police.

