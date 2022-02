Équateur: les secouristes à la recherche des disparus après des pluies torrentielles à Quito

Le bilan encore provisoire des inondations catastrophiques qui ont frappé les quartiers de La Gasca et de La Comuna à Quito fait état de vingt-six morts, 53 blessés et cinq disparus. Mais trois jours après les coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles, la situation est encore loin du retour à la normale.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Malgré la présence des chiens de la brigade canine des forces armées, aucun des cinq disparus n’a été retrouvé jeudi 3 février. Les sauveteurs étaient sur place mercredi, essayant de délimiter ce qui restait d'un terrain de sport où un grand groupe de personnes, dont des athlètes et le public, ont été happé par des dizaines de milliers de mètres cubes de boue descendus violemment des pentes du volcan Pichincha.

Vendeur ambulant de saucisses-frites, Isaias Campos est encore étonné d’avoir survécu. « J’ai réussi à sauver ma cuisine roulante. C’est mon seul travail, sans cela je ne peux pas maintenir ma famille », témoigne-t-il.

Plus bas dans la ville, les rues sont encore boueuses et poussiéreuses mais la circulation a été rétablie. Employé de restaurant, Ramiro Gomez a rejoint les volontaires qui aident les sauveteurs et la population touchée. « Les trois derniers jours ont été terribles ici. De la boue partout, des rues bloquées, un chaos total », raconte-t-il.

« Désastre total »

Des progrès ont cependant été enregistrés, selon le sauveteur volontaire Pablo Yépez. « Hier encore, c’était un désastre total, comme une zone de guerre. Aujourd’hui il y a moins de boue grâce aux bulldozers et au travail des habitants et des volontaires mais il reste beaucoup à faire », estime-t-il.

Les autorités pour l’heure essaient de rétablir le service électrique dans les quartiers touchés en remplaçant les pylônes emportés par le torrent de boue. Les pompiers percent les murs pour sortir la boue solidifiée dans les maisons. Les militaires ont été déployés dans les quartiers désertés pour éviter les vols.

Selon le maire de Quito, il est tombé samedi quelque 3,5 litres par m2, mais près de 75 litres par m2 lundi quand les prévisions annonçaient des pluies ne devant pas dépasser deux litres par m2. Les autorités de Quito ont décrété un deuil de trois jours.

