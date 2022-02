Au Nicaragua, les procès d’opposants à Daniel Ortega continuent

Ce jeudi 3 février, deux figures de l’opposition ont été reconnues coupables de « conspiration » : une ancienne compagne d’arme du président Ortega et un dirigeant étudiant. Ils sont 46 opposants à Daniel Ortega à être poursuivis, tous arrêtés l’an dernier avant la présidentielle.

L’historienne Dora Maria Tellez est une ancienne guerillera sandiniste ; c’est aussi une des fondatrices d’un des partis d’opposition à Daniel Ortega. On ne connaît pas la durée de sa peine, mais selon un membre de l’opposition le parquet avait requis 15 ans de prison.

Le dirigeant étudiant Lesther Aleman est lui connu pour avoir appelé le président à démissionner lors du dialogue entre gouvernements et partenaires sociaux de 2018, au moment des manifestations anti-gouvernement, réprimées dans le sang, faisant, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme, au moins 355 morts.

Elles constituaient une tentative de coup d’État inspirée par Washington, affirment les autorités. Et ce jeudi 3 février, c'est « d’association de malfaiteurs portant atteinte à l’intégrité nationale » dont ont été reconnus coupables les deux accusés, selon le Centre nicaraguayen des droits de l’homme.

Le Cendih pour qui ces procès sont « nuls et non avenus », parlant de « viol des garanties constitutionnelles » : pas de presse autorisée à y assister et un seul membre des familles par accusé. Mercredi, une première dirigeante politique avait été déclarée coupable de conspiration, en vertu de nouvelles lois adoptées par le gouvernement fin 2020, un an avant la réélection de Daniel Ortega pour un quatrième mandat consécutif.

