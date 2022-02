Du Kansas à la Syrie: le parcours déroutant d'une Américaine, accusée de «soutien» au jihadisme

Alors que le président Joe Biden a annoncé l'élimination, jeudi 3 février, du chef du groupe État islamique lors d'un raid militaire en Syrie, une Américaine a comparu le même jour devant un juge fédéral. Tout juste transférée de Syrie, cette dernière est accusée d'avoir apporté « un soutien matériel » à l'entreprise terroriste et d'avoir fomenté des projets d'attentats contre les États-Unis. Lors de cette première audience qui s'est tenue à Virginia, près de Washington, elle ne s'est pas exprimée. Le magistrat a ordonné son maintien en détention. La justice espère comprendre - au cours de ce procès - comment et pourquoi cette mère de famille de 42 ans est arrivée à la tête d'un bataillon féminin de l'EI.

Allison Fluke-Ekren a grandi dans une ferme du Kansas, un État rural situé au centre des États-Unis. Après une enfance sans problème, cette élève brillante et ancienne adepte de l'Église méthodiste se marie, divorce, se remarie. Elle a deux enfants à l'époque, qu'elle explique en 2004 avoir déscolarisé, déçue du système éducatif américain. Elle ajoute vouloir leur enseigner l'arabe.

Son mari, sniper pour le groupe État islamique

Quatre ans plus tard, la famille s'installe en Égypte, puis en Libye et enfin en Syrie juste après les « printemps arabes ». C'est là que, semble-t-il, le basculement s'opère. Son mari devient sniper pour le groupe État islamique. Elle, de son côté, met à profit sa connaissance des armes acquise dans la ferme de ses parents aux États-Unis pour entraîner d'autres femmes aux rudiments du maniement des fusils d'assaut et des ceintures explosives. Des témoins soutiennent aussi l'avoir vu entraîner des enfants, notamment son plus jeune fils.

À la tête d'un bataillon de femmes

En 2016, son mari meurt dans un bombardement ; elle se remariera à d'autres combattants de l'EI, tout en prenant la tête d'un bataillon de femmes. Son parcours, ensuite, est mal connu, notamment les conditions de son arrestation et de son retour aux États-Unis, pays dans lequel elle n'était pas retournée depuis 2011. On ne connaît pas non plus le sort réservé à ses enfants. À 42 ans, elle risque aujourd'hui jusqu'à quarante ans de prison.

