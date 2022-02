États-Unis: les deux républicains Liz Cheney et Adam Kinzinger blâmés par leur parti

Deux élus républicains sanctionnés par leur propre parti parce qu’ils ont osé siéger à la commission d’enquête parlementaire sur l’attaque du Capitole le 6 janvier. Derrière cette sanction politique inédite plane évidemment l’ombre de Donald Trump qui reste la personnalité la plus influente chez les conservateurs américains.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Réunis en Utah, les membres du parti républicain ont voté à l’unanimité une motion de censure contre Liz Cheney, élue du Wyoming, et Adam Kinzinger, représentant de l’Illinois.

Ils sont les deux seuls républicains à siéger au sein de la commission d’enquête parlementaire sur le 6 janvier et cela suffit à faire de Liz Cheney et Adam Kinzinger des pestiférés au sein de leur propre formation politique.

Réunis en Congrès dans l’Utah, le parti républicain a voté contre ses deux élus une motion de censure. L’élue du Wyoming et de l’Illinois sont accusés ni plus plus ni moins de « comportement destructeur contre la Chambre des représentants contre le parti et la république ».

Accusés aussi de « persécuter des citoyens ordinaires engagés dans une expression politique légitime ». C’est ainsi que le parti républicain défini la manifestation du 6 janvier. Ce n’était pas une expression politique légitime a simplement réagit Liz Cheney en postant une vidéo des partisans de Trump envahissant le Capitole.

Le vote de cette motion est une nouvelle preuve de la mainmise de Donald Trump sur l’appareil républicain. Trump qui a juré de se venger contre la fille de l’ancien vice-président de George W. Bush, Dick Cheney. Pour les prochaines élections de mi-mandat, Trump soutient face à elle une candidate rivale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne