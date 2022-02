Reportage

Canada: journée de colère et de mobilisation des camionneurs opposés aux mesures sanitaires

Des camions bloquent les rues d'Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires. Dave Chan AFP

Plusieurs manifestations de routiers et de sympathisants opposés aux mesures sanitaires se déroulent aujourd’hui au Canada. Cela fait plus d’une semaine, que quelques centaines de chauffeurs ont stationné leurs poids-lourds autour du Parlement canadien à Ottawa. Ils réclament bruyamment la fin du passeport vaccinal obligatoire quand ils rentrent au Canada, au grand déplaisir des résidents du centre-ville lassés des klaxons incessants. D’autres manifestants les rejoignent aujourd’hui. Un autre rassemblement est aussi prévu à Toronto, la plus grande ville canadienne, ainsi que dans la ville de Québec.