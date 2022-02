Covid-19: en Argentine, une «nuit des vaccins» pour toucher plus de monde

Alors que 78% de la population présente un schéma vaccinal complet, le gouvernement veut miser sur les doses de rappel pour ne pas avoir à mettre en place de nouvelles restrictions à cause du variant Omicron (image d'illustration).

En Argentine, qui fait face à une troisième vague de Covid-19 et au variant Omicron, les autorités misent plus que jamais sur la vaccination. Vendredi soir, une centaine de centres de vaccination éphémères étaient installés dans la province de Buenos Aires pour inciter la population à se faire inoculer le vaccin.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Vicente Lopez, en banlieue de Buenos Aires. 197, 198… Les numéros défilent mais ils sont encore nombreux à attendre d’être appelés pour recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19. « J’ai amené mes filles qui sont mineures pour qu’elles reçoivent leur première dose », explique ce papa.

Après avoir longtemps hésité à faire vacciner ses filles Luna, 5 ans, et Julia, 7 ans, Guido Marchesi a fini par se laisser convaincre. « Maintenant, il faut être vacciné pour pouvoir aller dans beaucoup d’endroits, donc on a préféré les faire vacciner toutes les deux pour ne plus avoir à y penser. »

78% des Argentins entièrement vaccinés

Depuis le 1er janvier, la province de Buenos Aires a en effet mis en place un passe sanitaire. Raquel Jerez, elle, profite de l’horaire nocturne de ce centre de vaccination éphémère pour recevoir sa dose de rappel. « Je travaille toute la journée, donc c’est compliqué pour moi. Là je viens de sortir du travail et j’en profite », témoigne-t-elle.

Faciliter l’accès pour toucher plus de monde. C’est tout l’objectif de cette « nuit des vaccins ». Alors que 78% de la population présente un schéma vaccinal complet, le gouvernement veut miser sur les doses de rappel pour ne pas avoir à mettre en place de nouvelles restrictions à cause du variant Omicron.

