Covid-19: les États-Unis franchissent la barre fatidique des 900 000 morts

C'est le pays le plus endeuillé au monde depuis le début de la pandémie. Malgré la baisse des cas après la vague Omicron, le nombre quotidien de morts reste important.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Un chiffre tragique. Ce sont les mots du président américain qui dit partager la douleur de ceux qui ont perdu un proche. 900 000 Américains sont morts depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il y a un mois et demi seulement, on comptabilisait 100 000 décès de moins. Mais le variant Omicron a fait de nombreuses victimes en très peu de temps.

Aujourd’hui, cette vague semble retomber, mais malgré la baisse des contaminations, le pays enregistre encore plus de 2 400 décès par jour.

Les plus vulnérables les plus touchés

Un quart de ces 900 000 morts concerne les maisons de retraite. Et selon les autorités, la grande majorité des décès enregistrés depuis le début de la vaccination concernent des non-vaccinés. Les risques de complications et de morts dans ces cas-là sont 14 fois plus élevés selon les experts américains.

Les autorités sanitaires déplorent également des décès parallèles au Covid. Cela concerne les personnes souffrant d’autres maladies ou urgences médicales, mais qui n’ont pas pu bénéficier de prise en charge adéquate parce que les hôpitaux sont pleins.

Dans son communiqué, ce vendredi, Joe Biden a une nouvelle fois appelé les Américains à se faire vacciner ou à recevoir leur 3e dose.

