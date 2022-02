Canada: contre les mesures sanitaires, les camionneurs bloquent Ottawa, la police impuissante

Depuis dix jours, les rues d'Ottawa devant le Parlement et sous les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau sont occupées par des dizaines de camions et de manifestants. Ici, le 5 février 2022.

Cela fait maintenant dix jours que le quartier autour du Parlement canadien à Ottawa est occupé par des centaines de poids-lourds et de manifestants opposés aux mesures sanitaires. Le maire et le chef de police ont reconnu leur impuissance à maîtriser ce rassemblement.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Pour le chef de police d’Ottawa, le constat est clair : la capitale canadienne subit un véritable état de siège. Le maire, lui, reconnaît que les autorités ont été complément débordées.

Près de 500 camions occupent encore les principales artères autour du Parlement, en faisant retentir leurs klaxons une bonne partie de la journée et de la soirée.

Exaspérés par le bruit incessant et lassés de subir les insultes des protestataires, plus d’un millier d’habitants du centre-ville réclament la démission du maire et du responsable des forces policières.

Action en justice

Une jeune femme a pour sa part lancé une action en justice de 6 millions d’euros pour obtenir des tribunaux l’évacuation des camions d’ici mardi 8 février.

Le juge étudie actuellement cette demande, mais se montre sceptique sur ses chances d’aboutir. Car il semble difficile de nommer les responsables de ce mouvement très hétéroclite. D’autres manifestants devraient d’ailleurs se faire entendre ce dimanche.

