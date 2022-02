Les autorités sanitaires des États-Unis déconseillent la Guadeloupe aux Américains

Le Center for Disease Control préconise d'éviter les voyages dans le département français qui passe au niveau d'alerte maximal à cause de la propagation des cas du variant Omicron. Car depuis le 5 janvier, la Guadeloupe est placée par les autorités sanitaires française en état d'urgence. C'est un coup dur pour le secteur touristique qui espérait repartir après les troubles de la fin d'année dernière.

Publicité Lire la suite

La décision survient alors que le tourisme en Guadeloupe est déjà affecté par les vagues successives du Covid-19 et bien sûr les violences de novembre dernier. Des blocages de plusieurs axes de l'archipel qui avaient entraîné temporairement la fermeture des lignes aériennes le reliant aux États-Unis. Un marché que les professionnels du tourisme en Guadeloupe cherchent à conquérir depuis plusieurs années. La filière n'a pas ménagé ses efforts pour amener les touristes d'Amérique du Nord jusqu'aux plages de sable et aux rivières de Guadeloupe. Campagne massif de promotion, investissements pour améliorer l'offre hôtelière et l'adapter à la demande américaine, tout a été fait pour briller face à la concurrence des îles anglophones voisines.

Les Nord-Américains représentaient, en 2019, 6% des touristes étrangers. Mais des touristes qui dépensent 25% de plus en moyenne que ceux de la France métropolitaine.

« Evitez de voyager en Guadeloupe » : le message du CDC tombe comme un couperet mais il faudra attendre quelques jours pour en connaître les conséquences concrètes sur les réservations. La filière est déjà bien affaiblie. Pour lui venir en aide et renforcer sa résilience, le gouvernement français a décidé cette semaine la création d'un Comité stratégique du tourisme des Outre-mer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne