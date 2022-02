À la Une: «Ma mission est d’amener Haïti vers la démocratie», déclare Ariel Henry

Publicité Lire la suite

Dans une tribune publiée par le Miami Herald, le Premier ministre haïtien déclare son intention de rester au pouvoir jusqu’à la tenue des élections générales. Pour Ariel Henry, « Haïti est à la croisée des chemins » et la seule voie à prendre est celle des élections. Mais il n’est pas question de céder la place à quelqu’un qui n’est pas élu par le peuple. « Les élections démocratiques sont le seul moyen de surmonter l’actuelle crise politique », écrit le Premier ministre, qualifiant tout autre démarche de « distraction » qui pourrait de manière inutile prolonger l’instabilité politique dans le pays.

Élections générales au Costa Rica

Lors du scrutin de ce dimanche 6 février, marqué par un taux d’abstention de 40%, l’ancien président de centre-gauche José Maria Figueres est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Il affrontera l'ex-ministre conservateur Rodrigo Chavez au second tour le 3 avril prochain. Les deux finalistes ont déjà appelé d’autres partis et candidats à les rejoindre afin d’élargir les alliances. « Nous ouvrons les portes à d’autres options politiques », a déclaré José Maria Figueres, arrivé en tête du premier tour avec plus de 27% des voix.

Son rival conservateur Rodrigo Chavez a également appelé au rassemblement autour de sa candidature. « Toutes les tendances qui souhaitent réformer le pays sont les bienvenues », a-t-il déclaré. C’est à lire dans le journal La Nacion. L’éditorial du journal Diario Extra demande à tous les candidats de respecter le résultat des urnes. En s’adressant aux deux gagnants du premier tour de la présidentielle, le quotidien souhaite que la campagne pour le second tour soit menée d’une manière professionnelle « avec des propositions concrètes pour combattre la pauvreté, redémarrer l’économie et lutter contre la criminalité ».

« Ottawa est devenue une zone de non-droit »

Au Canada, les manifestations contre les mesures sanitaires se poursuivent. Le centre-ville de la capitale Ottawa est toujours bloqué, ce qui a poussé le maire à déclarer « l'état d'urgence ». « Ottawa est devenu une zone de non-droit », écrit le Toronto Star. Heureusement les manifestations se déroulent jusqu’à présent de manière pacifique, sinon la situation dans la capitale canadienne deviendrait vraiment compliquée.

Pour le journal La Presse, les camionneurs ont dépassé la « frontière qui sépare le droit de manifester – essentiel dans une saine démocratie – du droit des résidents d’Ottawa à vivre en paix. Leurs poids lourds paralysent le centre-ville, cassent les oreilles des résidents avec les klaxons qui résonnent jour et nuit. Ce n’est plus une manifestation, c’est un siège », écrit l’éditorialiste de La Presse.

60 ans d’embargo contre Cuba

Cela fait 60 ans, jour pour jour, que l’embargo américain est entré en vigueur contre le régime communiste. Un embargo qui a été renforcé depuis, malgré les appels constants des autorités cubaines à le lever. Encore ce lundi 7 février, à l’occasion de ce 60e anniversaire, le « gouvernement révolutionnaire », comme il se qualifie lui-même, dénonce dans le journal du Parti communiste Granma un « blocus criminel » et demande aux États-Unis d’y mettre fin.

Selon le site d’information 14ymedio, proche de l’opposition, le « blocus » est une expression qui relève plus de la propagande que de la réalité. Cuba fait du commerce avec les États-Unis, car les aliments et les médicaments ne sont pas concernés par l’embargo. En 2020 par exemple, Cuba a importé de la bière américaine pour une valeur de plus de 70 millions de dollars. Les États-Unis sont de fait le 5e partenaire commercial de l'île communiste. Selon le site d’information, la crise économique qui frappe Cuba n’est pas la conséquence de l’embargo - comme l’affirme le gouvernement -, mais le résultat de la mauvaise gestion des autorités locales.

Pour le magazine Foreign Policy, « maintenir Cuba sous embargo ne sert pas à grand-chose si ce n’est de renforcer l’isolement de l’île ». Il ne faut pas oublier que le mouvement de protestation qui a secoué le pays l’an dernier n’aurait pas été possible sans l’accès à internet et aux réseaux sociaux, des outils de communications qui sont arrivés à Cuba lorsque le président Barack Obama avait décidé d’assouplir les sanctions.

