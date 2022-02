Élection présidentielle au Costa Rica: un ex-président et un ex-ministre s'affrontent

José María Figueres et Rodrigo Chaves. © REUTERS - AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Costa Rica, selon des résultats encore partiels, un ancien président et un ancien ministre s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle le 3 avril 2022. Hier, les Costaricains se sont rendus aux urnes pour départager 25 candidats et remplacer l'actuel président de centre gauche. Un scrutin marqué par une abstention record, qui avoisine les 40%.