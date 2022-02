États-Unis: Antony Blinken entame une tournée dans le Pacifique

Le secrétaire d’État américain entame une tournée dans le Pacifique ce mercredi 9 février. Au programme de ce périple qui le mènera en Australie, aux Fidji et à Hawaii, trois dossiers majeurs : l'alliance Aukus, le climat et le nucléaire nord-coréen. Avec la Chine en fil rouge.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est d’abord en Australie que le chef de la diplomatie américaine va faire une première escale. Au menu, une rencontre avec Scott Morrisson, Premier ministre d’un pays devenu central dans la stratégie américaine en Indo-Pacifique.

L’accord stratégique Aukus signé avec l’Australie et le Royaume-Uni le 15 septembre dernier pour contrer les ambitions chinoises dans la région est là pour en témoigner. Mais en Australie, Antony Blinken rencontrera aussi ses homologues du Quad, le groupe formé avec l’Australie, le Japon et l’Inde pour parler de livraisons de vaccins, d’aide humanitaire d’urgence, mais aussi de cybersécurité et de sécurité maritime. Là encore avec la Chine en tête, même si les participants s’en défendent.

L'étape suivante emmènera le ministre américain aux Fidji pour évoquer le dossier du changement climatique et la montée des eaux qui menace de nombreuses îles du Pacifique et d’Océanie. L’ombre de la Chine sera encore présente puisque pour la première visite d’un secrétaire d’État américain dans le pays depuis 1985, il sera question d’une « région Indo-Pacifique libre ».

Le nucléaire nord-coréen au menu de la tournée

Dernier pays visité par Antony Blinken, le sien. Sur la route du retour, à Hawaii, État américain, il recevra ses homologues japonais et sud-coréens. Là, le problème et la menace sont clairement désignés. Il s’agit de la Corée du Nord, de son programme nucléaire et de ses essais de missiles balistiques qui s’accélèrent depuis quelques semaines.

