Canada: le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence devant la persistance du blocage des routiers

Ottawa, qui fait face depuis dix jours, à la présence bruyante de centaines de poids-lourds venus des quatre coins du Canada (photo), vient de déclarer l’état d’urgence ce 7 février. Dave Chan AFP

Ottawa, qui fait face depuis dix jours, à la présence bruyante de centaines de poids-lourds venus des quatre coins du Canada, vient de déclarer l’état d’urgence. Son maire espère ainsi obtenir plus d’appui des autorités de la province et du Canada pour régler la question de l’occupation d’une partie du centre-ville. Venus au départ devant le Parlement pour demander la fin de l’obligation du passeport vaccinal quand ils reviennent sur le sol canadien après avoir livré leurs marchandises, les routiers et leurs très nombreux sympathisants réclament la fin des mesures sanitaires.