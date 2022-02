Colombie: Yanfry, 4 ans, un petit garçon devenu «influenceur»

Il a 4 ans, il est Afrocolombien et est devenu la star des réseaux sociaux. Yanfry est déjà un « influenceur » renommé en Colombie.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante,

Yanfry est un enfant du département du Choco, l’un des plus pauvres du pays et qui regroupe la plus grande communauté d’Afrocolombiens. Yanfry Díaz Quiñones vit avec sa mère dans la ville d’Istmina. Il s’est fait connaître avec une vidéo publiée par son oncle Bernardo Diaz à travers son compte TikTok (@venao2323). Dans cette vidéo, on le voit en train de marcher dans la rue et répondre aux questions de son oncle dont : « Yanfry, tu marches comment là ? Je marche comme un homme, regarde, comme un homme ».

Un compte TikTok et une maladie méconnue

Plus de 30 000 partages et des milliers de vues ont été enregistrées. Désormais, le profil TikTok comptabilise près de 4 millions de followers et sa popularité ne s’arrête pas à TikTok. Yanfry a déjà fait plusieurs émissions télévisées nationales. Il a aussi tourné un spot publicitaire pour Noël pour la plateforme de vidéos Netflix. Des jouets à son effigie ont été créés comme la « poupée Yanfry ». La famille du petit influenceur reçoit aussi des dons réguliers. Car si sa taille et sa voix amusent et l’ont rendu célèbre, il faut savoir qu'elles sont dues à une maladie. Il souffre d’hyperthyroïdie et hyperglycémie. Cela lui donne l’apparence d’un enfant d’un an et demi alors qu’il en a 4. Il mesure 77 centimètres. Aujourd’hui, l’influenceur se fait soigner grâce notamment au soutien de ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Sa famille, sa mère et son oncle, se dédient désormais à la gestion des réseaux sociaux du petit.

Une exploitation de l'image du garçon qui inquiète

Yanfry est en train de devenir une sorte de marque commerciale et c'est pour cela que des analystes alertent sur l’exploitation du petit. « Exposer les enfants et les adolescents sur l’internet porte atteinte à leurs droits à la vie privée, et à l’intégrité. Lorsqu’une photo ou une vidéo est téléchargée sur les réseaux sociaux, ce contenu peut être utilisé de manière malveillante, les exposant au cyberharcèlement, aux discours haineux, aux humiliations, à la violence et à l’exploitation sexuelle », alerte la directrice générale de l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF). Elle fait référence à des études comme celle intitulée Child Online Safety Index réalisée notamment par le Forum économique mondial (2020). Cette étude établit que 60 % des filles et des garçons connaissent des risques numériques.

La famille de l’« influenceur » se défend et assure que Yanfry ne fait rien qui ne lui fasse pas plaisir.

► À lire aussi : Le réseau social chinois TikTok détrône le géant américain Google en nombre de visiteurs

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne