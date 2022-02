La tapisserie reproduisant le chef d'oeuvre «Guernica» de nouveau à l'ONU

À l’ONU, la plus célèbre oeuvre réalisée contre la guerre, Guernica, de Pablo Picasso, a été raccrochée ce week-end à l'entrée de la salle du Conseil de sécurité… C’est un retournement de situation, alors que cette reproduction en tapisserie avait été récupérée à la demande des Rockefeller l’an dernier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Les bonnes nouvelles se faisant de plus en plus rares à l’ONU, celle-ci a été accueillie avec enthousiasme : la famille Rockefeller a décidé de prêter à nouveau la tapisserie reproduisant Guernica aux Nations unies.

Accrochée 35 ans aux portes du Conseil de sécurité, l’oeuvre rappelait aux diplomates qu’il fallait tout faire pour éviter les atrocités de la guerre. C’était un prêt de Nelson Rockefeller, ancien vice-président américain, celui-là même qui avait déjà fait don du terrain sur lequel le quartier général de l’ONU a été construit à New York.

Alors quand l’an dernier, son fils a demandé à récupérer la tapisserie, certains diplomates ont grincé des dents. D’autres ont craint que c’était un signe de perte de confiance dans l’organisation. Le secrétaire général Antonio Guterres était à la fois reconnaissant d’avoir pu compter l’oeuvre parmi la collection onusienne, et « horrifié » de la voir partir. « Cette tapisserie n'est pas seulement le rappel émouvant des horreurs de la guerre, mais en raison de son positionnement, elle témoignait également de tant d'histoires qui se déroulent depuis 1985 aux abords du Conseil de sécurité », avait indiqué il y a un an le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Depuis un an, le mur était resté blanc. Le fils de Nelson Rockefeller n’a pas confirmé ce qui l’avait fait changer d’avis. Dans un entretien au New York Times publié samedi, il a plaidé une « erreur de communication » pour une oeuvre qui avait besoin semble-t-il de nettoyage. La tapisserie est rendue à l'ONU avec la possibilité pour la famille de la reprendre temporairement pour des expositions aux Etats-Unis et à travers le monde. Il a d’ores et déjà prévenu qu’il ferait prochainement don de la tapisserie à un fonds national du patrimoine historique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne