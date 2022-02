À la Une: à Ottawa, la police demande des ressources supplémentaires

Publicité Lire la suite

Plus de dix jours après le début de la manifestation contre les mesures anti-Covid qui bloque son centre-ville, Ottawa réclame 1 800 policiers supplémentaires, titre La Presse. Mais, précise le quotidien, « le gouvernement fédéral estime que la police d’Ottawa a déjà les outils et les ressources appropriées pour intervenir ». Peut-être faut-il le relier à ce que dénonce l’éditorialiste du Devoir : un « manque de cohésion des forces policières en présence : gendarmerie royale du Canada, service de police d’Ottawa et police provinciale de l’Ontario ».

Marie-Andrée Chouinard note surtout que « les autorités se renvoient actuellement la balle quant à la responsabilité du fiasco ». Dans le National Post, un analyste politique critique une police « dépassée » ; un maire, qui a déclaré l’état d’urgence, mais l’avocat de la ville a lui-même « reconnu que cela ne servira à rien » ; et Justin Trudeau, « l’homme que les manifestants sont venus voir, mais qui refuse de leur parler ».

Un mouvement qui en inspire d’autres ?

Alors est-il trop tard, les responsables ont-ils trop attendu ? « La vérité », estime Le Devoir, « c’est qu’il sera bien difficile d’agir maintenant sans mettre le feu à la poudrière, car l’installation est trop avancée ». Et le mouvement pourrait faire tache d’huile : La Presse note qu’un « convoi de camions et de camping-cars a bloqué mardi les rues situées autour du Parlement néo-zélandais pour protester contre les mesures sanitaires et la vaccination », et Le Devoir parle de « “convois de la liberté” qui envisagent de bloquer Paris et Bruxelles ».

Enfin le Toronto Star s’intéresse à ces « gros bonnets du bitcoin » qui ont déjà récupéré 500 000 dollars canadiens de donations, soit 345 000 euros, pour les manifestants. Leur objectif : montrer que « les cryptomonnaies sont la devise libertarienne du futur ». Ce qui est certain, c’est que selon les spécialistes, les autorités ont beaucoup plus de mal à y accéder.

Au Nicaragua, deuxième semaine de procès d’opposants

Au Nicaragua, les procès des opposants commencés la semaine dernière continuent. Sur les sept « prisonniers politiques » – c’est le titre de Confidencial – à faire face cette semaine à la justice, ce lundi « la présidente de l’Union pour le renouveau démocratique, Suyen Barahona, a été déclarée coupable du délit supposé “d’atteinte à l’intégrité nationale” après un procès politique ». Le journal précise que la militante « n’a été autorisée à échanger avec sa défense à aucun moment ». Et qu’elle n’a pas pu voir son fils de quatre ans ni recevoir ses photos ou messages.

La Prensa rapporte de son côté qu’Ana Margarita Vijil, autre dirigeante de Unamos, a été condamnée à dix ans de prison, c’est la première sentence depuis le début des procès, note Confidencial. Mais La Prensa a fait les comptes : les dirigeants d’Unamos cumulent déjà, depuis leur arrestation, 240 jours de détention. « Le passé est de retour », se désole Confidencial dans son éditorial : « réélections ; adversaires politiques traités comme des ennemis ; accusations de trahison à la patrie ; prison et exil ».

Le Parlement nicaraguayen nationalise plusieurs universités

Les six universités qui avaient été, rappelle Trinchera de la Noticia, privées de leur statut juridique la semaine dernière « sur ordre du président Ortega », ont été transformées ce lundi en trois universités publiques. Les avocats consultés par Confidencial parlent eux de « confiscation », illégale, car « interdite par la Constitution politique du Nicaragua ».

Trinchera de la Noticia rappelle que l’Université Ucatse était « une des plus critiques envers le président Ortega ». Et que ce sont dans les locaux de la désormais ancienne Université polytechnique du Nicaragua que « des dizaines de jeunes s’étaient retranchés pour éviter d’être capturés par la police dans un des moments les plus aigus de la crise de 2018 ».

Au Venezuela, El Nacional perd son siège

Diosdado Cabello, considéré comme le numéro deux du gouvernement vénézuélien, récupère le siège du quotidien El Nacional. Un « vol judiciaire », s’indigne El Nacional dans son éditorial. En 2015, Diosdado Cabello avait porté plainte contre le journal qui avait republié un article du journal espagnol ABC le liant au trafic de drogue. En mai dernier, rappelle Efecto Cocuyo, une saisie de son siège était annoncée, pour couvrir les 13 millions de dollars que le journal avait été condamné à payer pour « dommage moral ».

Aujourd’hui, El Nacional affirme que son siège ses bureaux sont tombés « directement » entre les mains de Diosdado Cabello grâce à « une vente aux enchères judiciaire irrégulière et clandestine » : les informations concernant la vente « n’ont pas été publiées, de manière régulière, pour que les personnes intéressées puissent faire leurs offres ». El Nacional parle d’un « vol fait à tous les Vénézuéliens ». Et rappelle que « ce journal, ce n’est pas un édifice, mais ceux qui y travaillent, et ils continueront à serrer les dents ».

