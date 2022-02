États-Unis: les meurtriers d'Ahmaud Arbery de nouveau jugés pour «crime raciste»

Un mois après leur condamnation à perpétuité par la justice de l’État de Géorgie, les trois meurtriers d’Ahmaud Arbery font l’objet d’un second procès qui a commencé ce lundi 7 février avec la sélection du jury. Si ces trois hommes blancs sont jugés une seconde fois pour le meurtre de ce joggeur noir de 25 ans, devenu l’un des emblème des manifestations anti racistes de l’été 2020, c’est parce qu’ils ont aussi été inculpés par la justice fédérale américain pour « crime raciste ».

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Depuis sa mort les proches de la victime dénoncent un lynchage des temps modernes. Pourtant la question des motivations racistes des tueurs avait été évitée durant leur premier procès en Géorgie. Il faut dire qu’au moment du drame, le chef d’inculpation de « crime raciste » n’existait même pas encore dans le droit pénal de cet État du sud des États-Unis au lourd passé racial : il n’a été introduit qu’après le meurtre du joggeur noir de 25 ans.

Le racisme est cette fois au cœur du second procès qui s’est ouvert ce lundi devant la justice fédérale américaine. Déjà condamnés à perpétuité, Travis McMicheal et son père Gregory ainsi que leur ex-voisin William Bryan sont accusés d’avoir pourchassé et tué Ahmaud Arbery à cause de sa couleur de peau.

Dans un premier temps, l’auteur du coup de feu avait d’ailleurs accepté de plaider coupable en reconnaissant ses préjugés racistes. Une concession négociée en échange de son transfert dans une prison fédérale jugée plus confortable que la prison d’État où il se trouve actuellement. Mais l’accord avait choqué la famille Arbery qui dénonçait une récompense au meurtrier.

La semaine dernière, une juge fédérale a donc donné raison à la mère de la victime en annulant cet accord. Finalement, les trois accusés plaident tous non coupable et encourent 30 années de prison supplémentaires.

