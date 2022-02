Canada: la gronde monte à Ottawa, «occupée» par les routiers, la police s’impose peu à peu

Timide début de reprise de contrôle à Ottawa, au Canada, où depuis 11 jours les poids-lourds occupent le centre-ville près du Parlement, pour protester contre les mesures sanitaires. La police se montre désormais plus présente et interdit aux manifestants l’accès de leur camp de ravitaillement, alors que le maire a déclaré l’état d’urgence. Les députés ont aussi débattu de la façon de sortir de cette crise qui cristallise les opposants aux mesures sanitaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Jour après jour, le député Joel Harden vient en aide à ses concitoyens qui craignent l’hostilité des manifestants bien installés dans les rues du centre-ville : « Il y a des gens dans la rue qui enlèvent les masques, qui sont violents. Quelqu’un dans un bâtiment qui créait un feu. Un feu dans un bâtiment ! Il y a des gens qui sont absolument violents. C’est honteux ! »

Cette situation indigne le député Alexandre Boulerice, dans l’opposition : « À Ottawa, la ville est sous occupation, les citoyens sont harcelés et se font voler leur ville. Il est où le Premier ministre ? »

Justin Trudeau a pris la parole à la Chambre des communes, en accusant les manifestants de prendre la démocratie en otage.

Pendant ce temps, une habitante du quartier a obtenu d’un juge une injonction qui empêche les routiers de faire retentir leurs klaxons pendant dix jours, sous peine de se faire arrêter.

De son côté, le chef de police explique la nouvelle stratégie déployée sur le terrain. Peter Sloly : « On arrête les véhicules avec des chargements qui ravitaillent les camions en gasoil. On arrête les gens avec des bidons et on saisit le carburant destinés aux manifestants. »

Le chef de police réclame davantage de ressources pour pouvoir agir efficacement.

► À lire et écouter aussi : Canada: journée de colère et de mobilisation des camionneurs opposés aux mesures sanitaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne