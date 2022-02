Honduras: un accord met fin à la crise parlementaire

C'est l'épilogue d'une crise politique qui a terni l'arrivée au pouvoir de Xiomara Castro. La présidente de gauche a trouvé un accord avec les députés dissidents de son parti. Ces derniers reconnaissent finalement la légitimité de Luis Redondo, un élu d'un autre parti à qui Xiomara Castro avait promis de réserver le poste de président du Parlement en échange de son soutien lors de l'élection présidentielle. La crise avait éclaté lorsque ces députés avaient refusé de respecter cet engagement et formé un deuxième Parlement parallèle.

Les 17 députés dissidents ont signé un accord en 5 points avec leur parti, le parti Libre. Ils réintègrent le mouvement dont ils avaient été exclus et sont désormais invités à laver leur linge sale exclusivement en famille.

Ils peuvent ne pas partager la stratégie du parti mais s'engagent tout de même à accepter Luis Redondo comme président du Congrès légitime, comme le prévoyait un accord conclu par Xiomara Castro lors de la campagne présidentielle.

L'homme qu'ils avaient élu à sa place, Jorge Càlix, accepte lui de se retirer. Il l'a déclaré sous le regard de l'ancien chef de l'État Manuel Zelaya, chef du parti Libre et époux de l'actuelle présidente : « Je comprends que ce qui compte le plus, c'est le pays, la paix du Honduras, la stabilité du gouvernement, le renforcement de l'État de droit, et cela passe avant mes intérêts et ce que je souhaite ».

Jorge Càlix refuse, en revanche, d'intégrer le gouvernement en guise de lot de consolation. L'opposition de droite, elle, se félicite du succès du dialogue au sein du parti présidentiel. Elle demande néanmoins que l'élection de Luis Redondo soit ratifiée par un nouveau vote à l'Assemblée.

