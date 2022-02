À la Une: le mouvement anti-mesures sanitaires prend de l’ampleur au Canada

Publicité Lire la suite

Depuis plus de dix jours, des manifestants revendiquent leur liberté de choix face aux restrictions sanitaires au Canada. Entre 400 et 500 camions bloquent encore le centre-ville d'Ottawa, la capitale fédérale. La fronde commencerait-elle à payer ?, s’interroge la presse canadienne. Plusieurs provinces annoncent des assouplissements, explique le Toronto Star. « Dans l'Ouest, les gouvernements agissent rapidement », note le journal, probablement motivés « par des considérations politiques » face à l'ampleur de la colère qui se manifeste à l'échelle nationale.

Le gouvernement de la province de « l'Alberta a annoncé qu'il lèverait les exigences relatives au passeport vaccinal » dès ce matin. Celui de Saskatchewan a déclaré « qu'il supprimerait ses exigences en matière de vaccins le 14 février ». « Au Québec, où les mesures de santé publique sont parmi les plus strictes du pays, le Premier ministre François Legault a présenté un plan qui prévoit la levée de la plupart des restrictions d'ici le 14 mars », ajoute le quotidien.

« Le soutien du public ne semble pas être en faveur des manifestants » qui participent à ces « convois de la liberté », note le Toronto Star. « Un sondage publié mardi indique que près des deux tiers des Canadiens s'opposent à la manifestation d'Ottawa ». « Toutefois, nuance le quotidien, il est évident que les appels à la fin des restrictions ont trouvé un écho » : « sur 1546 Canadiens interrogés, 44 % déclarent comprendre les frustrations exprimées par les manifestants ». Une bonne partie des Canadiens semble donc d'accord sur le fond, mais pas forcément sur la forme que prend le mouvement.

Tensions au sein même du parti de Justin Trudeau

Cette question prend évidemment un tour politique. Certains politiciens conservateurs ont montré leur soutien aux manifestants, notamment la chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, Candice Bergen. Même au sein des libéraux, c'est-à-dire dans les rangs du parti du Premier ministre Justin Trudeau, des voix dissonantes se font entendre. Notamment celle de Joël Lightbound, dont les propos sont repris par le National Post. Ce député libéral critique vivement son propre gouvernement, accusé « d'avoir utilisé la pandémie “pour semer la discorde, diviser et stigmatiser” ». « Nous n'avons jamais autant été divisés » : c'est la citation du député qui s'affiche en Une du journal ce mercredi.

Le Devoir s'interroge longuement sur le silence de Justin Trudeau. « Le choix de rester ainsi effacé est peut-être le moins risqué politiquement », écrit la correspondante parlementaire du journal, mais ce silence a été utilisé contre lui. Aurait-il pu faire autrement ? Il « ne peut pas annoncer grand-chose de concret qui soit du ressort du fédéral », admet-elle, « et toute sortie de sa part ravive les tensions, puisqu’il est lui-même extrêmement polarisant ». Mais il va falloir trouver une issue à la crise, et vite, notamment parce que le débat « fait plus d’un mécontent au gouvernement ». « Leur chef ne peut qu’espérer qu’ils se gardent de l’étaler sur la place publique pendant que lui préfère s’effacer ».

Il y a aussi urgence à trouver une issue à la crise, pense le journal La Presse, car ces « convois de la liberté » font des petits à l'étranger. Le quotidien note que « le drapeau canadien, généralement discret sur la scène internationale, est devenu, depuis deux semaines, le symbole à travers le monde des manifestations “pour la liberté”, ou “contre les mesures de protection contre le Covid-19” ».

Haïti : CNN diffuse un enregistrement impliquant Ariel Henry

En Haïti, c'est un enregistrement supposé de Garry Orélien qui fait la Une. Garry Orélien était, jusqu’à récemment, le juge en charge de l'instruction dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. CNN soutient que dans le document audio qu'elle a publié mardi, c'est bien lui qui s'exprime. La chaîne américaine dit avoir « vérifié l'enregistrement en le comparant à d'autres enregistrements connus de Garry Orélien et grâce aux nombreuses conversations » que CNN dit avoir eues avec lui directement. Le média souligne que dans cet extrait audio, le magistrat « ne savait pas qu'il était enregistré ». Il y parle des relations du Premier ministre Ariel Henry avec le « moteur, l'initiateur de l'assassinat qui est son ami et qui a planifié avec lui, le jour de l'assassinat ».

Ayibopost publie également cet extrait tout en précisant ne pas avoir pu confirmer de façon indépendante la date de l’enregistrement ; le média haïtien affirme que Garry Orélien, qui a depuis été écarté de l'enquête en raison d'accusations de corruption, ne l'a « ni nié, ni confirmé ». À CNN, le magistrat soutient ne pas se souvenir d'avoir « parlé à qui que ce soit de l'affaire dans ses moindres détails ». « Beaucoup de gens essaient d'influencer l'affaire, ajoute-t-il, et je ne jouerai pas leur jeu ». De son côté, Alterpresse cite aussi l'article de CNN et rappelle pour sa part que le journal américain The New York Times avait déjà révélé « qu’il y aurait des liens étroits entre Ariel Henry et un suspect clé dans l’assassinat ». « Sept mois après l’assassinat de Jovenel Moïse, poursuit Alterpresse, le suspect Joseph Félix Badio est toujours en cavale ».

Pérou : la presse déçue du nouveau gouvernement

Direction le Pérou, pour finir : quatrième gouvernement en six mois pour le président Pedro Castillo. C'est Anibal Torres, l'ancien ministre de la Justice, qui prend la tête du Conseil des ministres. Il remplace Hector Valer, accusé de violences domestiques, qui ne sera resté que trois jours en fonction. Dans ce nouveau cabinet de 19 membres : seules six nouvelles têtes, dont une déjà pointée du doigt par El Comercio : le nouveau ministre de la Santé, Hernán Condori Machado, fait selon le journal « l'objet d'une enquête du parquet anticorruption ».

Pedro Castillo avait promis un cabinet « plus participatif et à base plus large ». El Comercio doute qu'il ait tenu sa promesse, c'est même sa Une ce mercredi. Le « défilé de réunions » qu'il a organisé au Ppalais ces derniers jours « laissait penser que le président pourrait surprendre le pays avec une nouvelle équipe ministérielle multipartite ». « En fin de compte, selon le quotidien conservateur, ni l'un ni l'autre ne s'est produit ». « Le président a décidé de resserrer les rangs avec des fonctionnaires loyaux » et n'a « pas appris de ses erreurs ».

Un avis partagé par La Republica, quotidien de centre gauche, qui parle de « gouvernement de survie ». Un cabinet utilisé « comme un flotteur », par le président Castillo, « pour dribbler et pour gagner du temps », « un simple stratagème politique à court terme ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne