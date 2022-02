Argentine: des manifestations appellent à refuser l'accord conclu avec le FMI

En Argentine, une manifestation contre l’accord avec le fond monétaire international avait lieu mardi sur la place de Mai à l’appel d’organisations de gauche radicale. Le gouvernement a annoncé le 28 janvier avoir trouvé un terrain d’entente avec le FMI pour restructurer la dette argentine de 44 milliards de dollars. Mais cet accord divise jusque dans les rangs de la majorité.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

« La dette est envers le peuple, pas le FMI » se lamente Rodrigo Quintana. Il fait partie des dizaines de milliers de militants de gauche qui ont manifesté à Buenos Aires hier mardi avec un mot d’ordre : le refus l’accord négocié par le gouvernement avec le FMI, pourtant présenté comme « raisonnable » par le président Alberto Fernandez car il n’implique selon lui pas mesures d’austérité. Un mensonge, selon Eugenia Torriglia.

« Les exigences du FMI sont les mêmes depuis toujours : baisser le déficit, baisser les dépenses publiques, et c’est toujours nous, les plus pauvres, qui finissons par en payer le prix », lance-t-elle.

S’il n’implique pas de réforme du marché du travail, comme ça a pu être le cas par le passé, l’accord prévoit en effet une réduction du déficit à 0,9% d’ici 2024, contre 3% actuellement. Une concession qui divise jusqu’au sein de la coalition gouvernementale, et Victoria Aguirre entends bien en profiter.

« On voit bien que le Frente de Todos est divisé, et on espère que beaucoup de gens vont rejoindre le "Non" à l’accord avec le FMI »

L’accord annoncé le 28 janvier doit encore être approuvé par le Congrès, où le Frente de Todos n’a pas de majorité absolue. Le président espère convaincre certains membres de l’opposition de le voter, mais pourrait avoir à composer avec des frondeurs au sein de son propre camp.

