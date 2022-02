Attaque du Capitole: Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat, prend position contre Trump

Le leader des républicains au Sénat Mitch McConnell. Jim WATSON AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un an après l’attaque du Capitole fracture encore le parti républicain entre les partisans de Donald Trump et les autres. Vendredi la direction du parti conservateur votait une motion de censure contre deux de ses élus en raison de leur travail au sein de la commission d’enquête parlementaire sur le 6 janvier. Le texte qualifie cette manifestation « d’expression politique légitime ». Une terminologie qui choque jusque dans les rangs conservateurs et que rejette ce mardi le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell.