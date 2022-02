Covid: aux États-Unis, plusieurs États démocrates vont lever l'obligation du port du masque à l'école

Plusieurs États américains, tous démocrates, s'apprêtent à lever l’obligation du port du masque dans les écoles dans les prochains jours.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Jusqu’ici, ce sont surtout les États républicains qui étaient en première ligne contre l’obligation de porter le masque à l’école. Principalement parce que la lutte contre le coronavirus est extrêmement politisée aux États-Unis. Mais aussi parce que le principe même d’obligation est très mal vécu dans le pays et s’apparente à une privation de libertés.

Mais cette fois, ce sont des États gouvernés par des démocrates qui prévoient de démasquer leurs élèves. Dans le nord-ouest, l’Oregon et dans l’est, le Connecticut, le Delaware de Joe Biden et le New Jersey proche de New York qui a été l’épicentre de la première vague de Covid-19 dans le pays. Il faut y ajouter la Californie, l’État le plus peuplé du pays, qui va mettre fin à l’obligation du port du masque à l’intérieur pour les personnes vaccinées, mais pas encore dans les écoles.

Depuis quelques jours aux États-Unis, le nombre de contamination liées à la vague Omicron est en chute libre et des voix s’élèvent pour demander un horizon et des perspectives de sortie de la pandémie et de retour à une vie plus normale.

Ni le centre de contrôle des maladies, ni la Maison Blanche n’ont changé leurs recommandations au sujet du port du masque. Le nombre de morts reste à un niveau élevé dans un pays où à peine plus des deux tiers de la population est totalement vaccinée.

