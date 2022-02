La fin de la part de pizza à un dollar, symbole de l'inflation galopante aux États-Unis

Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

La part de pizza à un dollar se fait de plus en plus rare à New York à cause de l'inflation.

Aux États-Unis, l’inflation continue d’affecter l’économie et a parfois des conséquences inattendues. À New York, l'emblématique part de pizza à un dollar est menacée. La hausse des prix des produits de base pousse certains restaurateurs à augmenter leurs prix, au grand dam des amoureux de pizza pas chère.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

« La part à 99 centimes, y a rien de pareil ! » Debout dans le froid, David savoure sa part de pizza au fromage à moins d’un dollar. Comme lui, ils sont nombreux, New-Yorkais ou touristes à se presser tous les jours devant les enseignes qui proposent des parts de pizzas à bas coût.

Mais depuis quelques mois, ces petites parts coûtent 25,50 centimes parfois un dollar de plus. « C’est un péché ! On a besoin de ces parts à 99 centimes, vous êtes fous ?! Je ne vis que de ça ! », s'emporte un client.

Si les gens doivent payer plus, c’est à cause de l’inflation qui dure. Nick tient une pizzeria à Manhattan, il dit ne pas avoir eu le choix quand il a augmenté ses prix de 70 centimes. « Avant je payais à peu près 45 dollars pour un carton d’ailes de poulet. Cette semaine, c’est passé à 92 dollars le carton ! Les boîtes de pizza ont aussi pris 5 dollars en plus ».

Les prix pourraient encore augmenter

Nick n’écarte pas d’augmenter à nouveau ses prix dans les prochaines semaines. « On dit que la pizza est le plat fast food le plus sain. Mais c’est en train de devenir un luxe. Même pendant la pandémie, on n’a pas autant souffert ! », déplore-t-il.

S’ils espèrent que la situation ne va pas trop durer, certains New-Yorkais disent comprendre cette hausse de prix. « Ils ont besoin de vivre et on doit soutenir les petits commerçants. Moi, j’aime la pizza, je suis prêt à payer un plus, ce n’est pas grave », explique un client.

À New York, la restauration a été durement touchée depuis le début de la pandémie. Au moins mille établissements ont mis la clé sous la porte en deux ans.

►À lire aussi : L’inflation au plus haut aux États-Unis depuis près de quarante ans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne