À la Une: au Canada, les camionneurs «prêts à mourir» pour leur cause

Au Canada, les manifestations contre les mesures sanitaires continuent. Quelque 400 poids lourds sont toujours installés sur la colline parlementaire et sous les bureaux de Justin Trudeau, sans intention d'en partir. Les chauffeurs routiers et leurs soutiens veulent frapper l'économie et paralysent certaines voies commerciales essentielles comme le pont Ambassador qui relie le Canada aux États-Unis.

La presse nord-américaine commence à s’inquiéter des conséquences économiques. D’après le New York Times, les blocages canadiens ont déjà affecté le commerce entre les deux pays, sachant qu’un quart des échanges transitent par la voie terrestre. Les constructeurs automobiles Ford, Toyota et Honda ont déjà suspendu ou réduit l’activité de certaines de leurs usines au Canada. Des employés ont été mis au chômage technique, souligne le New York Times. Une porte-parole de Ford a appelé à mettre fin aux blocages.

Mais pour l’instant, la police hésite à déloger les manifestants manu militari, nous apprend le journal canadien Globe and Mail. Pourquoi ? Parce qu’elle a peur de provoquer des réactions violentes de la part des camionneurs, dont certains se disent prêts à « mourir » pour défendre leur cause. Les autorités fédérales se sont mises en retrait et se contentent d’observer la situation, ajoute le Toronto Star. La question est jusqu’à quand ? Car d’après ce journal, les voix s’élèvent au sein du secteur économique, mettant en garde contre des conséquences graves que pourraient avoir des blocages pour l’approvisionnement, la sécurité et l’emploi. Le gouvernement doit s’impliquer davantage pour résoudre la crise, estime le Toronto Star.

Le mouvement protestataire n’entend pas baisser les bras

Le Devoir publie un portrait de l’une des coordinatrices des manifestations. Elle s’appelle Joanie Pelchat, le journal la surnomme la « capitaine des camionneurs québécois présent à Ottowa ». Et pour elle, il n’est pas question de quitter la capitale fédérale tant que la preuve vaccinale du Québec ne sera pas abandonnée. Joanie Pelchat, 39 ans, ne dort pas dans un camion, elle est logée dans un hôtel, écrit Le Devoir, avec son conjoint, sa petite fille d’un an et son chien Mika.

C’est elle qui a « coordonné l’arrivée de convois québécois le 29 janvier dernier à Ottawa », précise Le Devoir. Jusqu’à présent, elle a été contactée entre autres par le Parti conservateur et le Parti libéral, mais n’a reçu aucun coup de fil ou texto de la part d’un membre du gouvernement dans le but d’entamer des pourparlers. Elle-même n’est pas camionneuse, elle détient un diplôme de gestion internationale. Pourquoi s’est-elle mise à la tête de ce mouvement ? Pour protester contre les mesures sanitaires qu’elle juge « liberticides », selon le journal québécois.

Procès contre l’ancienne présidente bolivienne Jeanine Añez

Ce jeudi débute le procès contre Jeanine Añez, ex-présidente par intérim. Elle est accusée d'avoir mené un « coup d'État » en novembre 2019 contre l’ancien chef d’État Evo Morales. La justice la poursuit pour « décisions contraires à la Constitution » et « manquement au devoir ». Ce procès fait la Une de la presse nationale. « J’ai pris l’une des décisions les plus dures de ma vie, je débute aujourd’hui une grève de la faim. Je suis désespérée de voir un pays sans justice ni loi. »

Voilà l’extrait d’une lettre manuscrite par Jeanine Añez, lue par sa ville devant la porte de la prison où elle est incarcérée depuis onze mois. C’est à lire dans le journal La Jornada, selon lequel plusieurs anciens présidents du pays, dont Carlos Mesa, se sont déclarés solidaires de Jeanine Añez. Ce procès divise effectivement la classe politique. Pour l’accusée, il est complètement illégal, alors que le porte-parole de l’actuel président Luis Arce le juge « historique », car établissant un précédent juridique contre toute aventure politique, des propos cités par La Razón.

Le Parlement brésilien adopte le projet de loi du poison

Au Brésil, les députés ont approuvé hier mercredi un projet de loi pour assouplir les règles d'usage des pesticides, un texte surnommé « projet de loi du poison » par ses détracteurs. Ce projet a été l’une des priorités de la « bancada ruralista », écrit le site de CNN Brésil, le puissant groupe de députés proche du lobby agricole (et dont certains sont eux-mêmes propriétaires des terres).

Le projet de loi, qui doit d’abord être approuvé par le Sénat, donne au seul ministère de l’Agriculture le droit de décider sur l’importation de tel ou tel pesticide. Jusqu’à présent, le ministère de l’Environnement avait aussi son mot à dire. D’après le magazine Istoé, le nouveau texte autorise l’utilisation des produits toxiques et cancérigènes. Certains députés ont déjà fait savoir qu’ils feraient un recours devant la Cour suprême si le projet de loi était voté.

