Au Canada, le «convoi de la liberté» bloque des axes frontaliers clés vers les États-Unis

Au Canada, deux points de passage vers les États-Unis ont été bloqués par des des manifestants qui réclament la fin de toutes les obligations liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, notamment le port du masque et la vaccination pour les chauffeurs routiers.

Quatre jours après le blocage du pont Ambassadeur en Ontario, un nouvel axe frontalier a été bloqué entre le Canada et les États-Unis par des manifestants opposés aux mesures sanitaires, a indiqué jeudi 10 février la police du Manitoba (centre), quatre jours après le blocage du pont Ambassador en Ontario.

« Une manifestation impliquant un grand nombre de véhicules et d'équipements agricoles bloque le port d'entrée d'Emerson », qui relie le Manitoba au Dakota du Nord, a-t-elle dit sur Twitter. « Aucune circulation n'est possible, que ce soit en direction du nord ou du sud », a-t-elle ajouté.

Initialement baptisé « convoi de la liberté », ce mouvement visait à protester contre la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les États-Unis. Depuis, il est devenu une protestation générale contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et contre le gouvernement.

Depuis bientôt deux semaines, des manifestants paralysent la capitale canadienne Ottawa, en bloquant des rues du centre-ville. Ils bloquent désormais aussi certains axes routiers stratégiques.

Le principal point d'échange entre les États-Unis et le Canada bloqué

Au sud de l'Ontario, le pont frontalier Ambassadeur, qui relie la ville de Windsor au Canada à Detroit aux États-Unis, est ainsi fermé depuis lundi du côté canadien. Il s'agit du principal point de passage et d’échanges économiques entre le Canada et les États-Unis, rapporte notre envoyé spécial en Ontario, Guillaume Naudin. Aucun camion de marchandises, aucun véhicule ne peut emprunter le pont Ambassadeur.

Ce sont quelques dizaines de pick-ups et quelques camions qui bloquent l’entrée du pont. Les participants sont manifestement venus avec leurs véhicules personnels. Ils se sont organisés comme dans une sorte de campement. Ils sont réunis autour d’un feu de bois pour se réchauffer, car il fait froid et parce qu'il y a parfois des averses de neige. Le tout est décoré de drapeaux canadiens et parfois américains. La politique est aussi présente, entre slogans hostiles au Premier ministre canadien Justin Trudeau et drapeaux à la gloire de Donald Trump.

Ce que veulent les participants, c’est la fin de toutes les obligations comme le port du masque ou la vaccination pour les chauffeurs routiers. Plusieurs expliquent qu’ils ont perdu leur travail du fait de leur refus de se faire vacciner.

Crucial pour les hôpitaux américains et l'industrie automobile

Ils ne se sentent donc pas concernés par les conséquences économiques du blocage d’un pont par lequel transitent 300 millions de dollars américains de marchandise chaque jour. Tout cela se passe sous le regard de la police, qui bloque les accès aux véhicules, mais pas aux piétons. Alors, les sympathisants se garent un peu plus loin et viennent apporter leur soutien avec des vivres, car les participants l’affirment, ils resteront là aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir la levée de toutes les restrictions sanitaires.

Ce pont est crucial pour l'industrie automobile, mais aussi pour les hôpitaux américains, qui emploient de nombreuses infirmières canadiennes : il voit passer chaque jour quelque 40 000 personnes et pour 323 millions de dollars américains de marchandises.

Le blocage de l'infrastructure entraîne des perturbations auprès de géants automobiles installés dans la région comme Toyota et Ford. Il a été condamné des deux côtés de la frontière.

« Nos entreprises du secteur de l'automobile, de l'industrie et de l'agriculture en ressentent les effets », a condamné jeudi la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer. « Cela touche les salaires et les chaînes de production », a-t-elle regretté sur Twitter, exhortant les autorités canadiennes à résoudre « rapidement » cette situation « inacceptable ».

À des milliers de kilomètres vers l'ouest, l'axe frontalier de Coutts, reliant l'Alberta au Montana, se trouve lui aussi bloqué par des manifestants depuis plus d'une semaine.

Avec AFP

