Bolivie: suspension du procès de l'ex-présidente par intérim Jeanine Añez

Le procès de Jeanine Añez a été suspendu jeudi 10 février, deux heures à peine après le début de l'audience publique à La Paz, sur la décision des juges du tribunal anticorruption.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Deux heures à peine après le début des audiences publiques, les juges du tribunal anticorruption décidaient de suspendre le procès contre Jeanine Añez, sine die.

C’était une audience virtuelle qui avait lieu mercredi, nouvelle normalité depuis la pandémie de Covid-19. L’ex-présidente par intérim a été brièvement aperçue en vidéo, depuis la prison de Miraflores où elle est en détention préventive depuis quasiment un an.

Dans le désordre de cette audience, où les micros n’étaient pas branchés, où les connexions fonctionnaient mal et où tous voulaient prendre la parole en même temps, les avocats de l’ex-cheffe d’État ont fait valoir des vices de procédure afin que le procès ne puisse pas démarrer.

« Dans ce cas précis, le problème venait de la décision d’ouverture de la procédure. En effet, cette décision a été rédigée par un juge suppléant, c’est donc un juge suppléant qui va dire au tribunal ce qu’il doit juger ?, s'insurge Luis Guillen. Et en plus, ce document contient des dénominations comme "la présidence illégale", il y a donc déjà un jugement avant même toute procédure, et on ne peut pas faire une chose pareille. »

La défense de Jeanine Añez est bien décidée à utiliser tous les moyens possibles pour entraver la procédure. L’ex-présidente, dans cette affaire dite de coup d’État, encourt jusqu’à douze ans de prison.

