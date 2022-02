Canada: le gouvernement durcit le ton face aux blocages routiers de la frontière américaine

Le Canada, dont le centre de la capitale Ottawa, est occupée depuis presque deux semaines par des routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires, subit depuis lundi soir la fermeture du principal lien routier avec les États-Unis. Des dizaines de camionnettes, ainsi que des poids-lourds bloquent le pont Ambassadeur entre les villes de Windsor et de Détroit. Il s’agit du principal point d’échange entre les économies canado-américaines très inter-reliées, où transitent chaque jour 25% des marchandises.

Avec notre correspondante à Montréal, Pascale Guéricolas

Le blocage du pont Ambassadeur fait mal à l’économie canadienne, frappée en plein cœur de sa production automobile, mais aussi agro-alimentaire.

Déjà, des usines suspendent leur production. Elles ne disposent pas de réserves de pièces détachées pour continuer à assembler des voitures ou des camionnettes, puisque généralement les fournitures arrivent chaque jour de l’autre côté de la frontière.

Les rayons des supermarchés risquent aussi de se dégarnir très rapidement. Voilà pourquoi le gouvernement canadien demande aux manifestants de lever leur barrage immédiatement.

D’autres points de passage entre le Canada et les États-Unis subissent aussi des blocages. Plus à l’ouest, en Alberta, des camionnettes ralentissent considérablement les échanges avec le Montana voisin, empêchant les exportations de viande bovine et les importations de grains.

Marge de manœuvre limitée pour Trudeau

Le Premier ministre a déclaré ce mercredi que les « blocages étaient inacceptables » et menaçaient l'économie canadienne. Face à la fronde qui a pris de court la classe politique canadienne, certaines provinces ont annoncé des allègements des restrictions anti-Covid. Mais la colère ne semble pas faiblir. Et la marge de manœuvre de Justin Trudeau est désormais étroite.

« Il y a quand même dans les manifestations une dimension populaire, citoyenne, qui s'est exprimée autant à Ottawa qu'à Québec et par conséquent, il fallait peut-être avoir une approche plus conciliante tout en dénonçant les élément les plus extrémistes, analyse Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. De ce point de vue, les libéraux, et Justin Trudeau tout particulièrement, n'ont pas fait nécessairement cette distinction et d'ailleurs, c'est pourquoi il apparaît maintenant une certaine fissure dans le camp libéral, c'est-à-dire un député de la région de Québec qui est sorti pour critiquer l'approche de son propre gouvernement en affirmant que Trudeau avait peut-être été trop loin dans la dénonciation ».

À Ottawa, pendant ce temps, La police durcit le ton. En cas d’infraction, les manifestants pourraient être traduits en justice et leur camion saisi.

Certains députés conservateurs essaient d'instrumentaliser à leur propre profit cette colère contestataire montante des camionneurs. Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta Stefanie Schüler

