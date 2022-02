À la Une: les États-Unis s'impatientent face aux blocages des ponts par des camionneurs canadiens

Publicité Lire la suite

« La Maison Blanche presse le Canada de rouvrir le pont Ambassador », titre Le Devoir. Et les pressions ne viennent pas que de l’administration Biden : « D’autres élus américains, dont la gouverneure du Michigan, ont fait part de leur mécontentement ce jeudi ». Gretchen Whitmer appelle les autorités canadiennes à « prendre toutes les mesures nécessaires pour immédiatement rouvrir le pont en toute sécurité ». Les experts américains en sécurité intérieure ont d’ailleurs du mal à comprendre la gestion des manifestations antivax par le gouvernement de Justin Trudeau. « Quand une personne bloque une route publique et dérange la vie civile et l’économie, c’est illégal », fait remarquer un analyste américain dans les colonnes du Devoir.

Le Globe and Mail rapporte aujourd’hui que la réouverture du pont Ambassador est désormais justement « la priorité absolue du Premier ministre canadien ». Le gouvernement fédéral prévoit d’envoyer des membres de la gendarmerie royale, dévoilent des sources proches de Justin Trudeau. Les autorités de la province de l’Ontario, où est situé le pont, veulent également sévir contre les manifestants : « Amendes, confiscation de véhicules et suspension de licences commerciales pourraient être annoncées dès ce vendredi », prévient le journal.

La municipalité de Windsor, du côté canadien du pont Ambassador, a fait hier une demande d’injonction devant la Cour supérieure de la ville. On devait savoir ce midi, heure locale, si la demande état acceptée. Ce qui permettrait, le cas échéant, de forcer les manifestants à quitter le pont, rapporte encore Le Devoir.

Les éditorialistes s’interrogent toujours sur la gestion de cette crise par Justin Trudeau. Le quotidien La Presse reproche au chef du gouvernement canadien un « manque de leadership évident », alors que l'on « assiste à un mouvement de sédition, un soulèvement concerté contre l’autorité publique ».

Le New York Times, bien qu’en « désaccord avec la cause des manifestants », estime que ceux-ci « ont le droit d'être bruyants et même disruptifs. Autoriser les manifestations non violentes, même si elles sont source de perturbations, est un outil important pour maintenir la cohésion sociale dans une société polarisée », écrit le journal. « Le mouvement des camionneurs canadiens, qui en inspire d’autres à travers le monde, n’est rien de moins qu’un test pour nos démocraties ».

La crise ukrainienne trouverait-elle un écho à la frontière entre le Venezuela et la Colombie ?

C’est en tout cas ce que dénoncent depuis plusieurs jours les gouvernements de Washington, mais aussi de Bogotá. El Tiempo a eu accès à un rapport des renseignements colombiens. Il en ressort que 68 militaires russes, stationnés au Venezuela, s'activeraient près de la frontière avec la Colombie en soutien aux forces vénézuéliennes, qui elles-mêmes travailleraient main dans la main avec l'ELN, la dernière guérilla colombienne encore en activité.

D’après le rapport, « des chars et des unités d'artillerie "fabriqués en Russie" ont été déplacés il y a quelques semaines dans l'État d'Apure, à la frontière avec l’Arauca, en Colombie ». Cette zone est actuellement le théâtre de violents affrontements entre les membres de l’ELN et les dissidents de l’ex-guérilla des FARC, qui se disputent ce couloir stratégique pour le narcotrafic. Le gouvernement colombien accuse régulièrement le Venezuela d’héberger les guérilléros de l’ELN sur son territoire. Toujours selon El Tiempo, Caracas serait en train d’installer le long de la frontière une « unité de surveillance radio-électronique » avec l’aide des militaires russes. À Bogotá, on s’inquiète désormais ouvertement d’une ingérence russe, notamment à l’approche des élections législatives de mars et de la présidentielle du mois de mai. La Russie, par la voix de son ambassade en Colombie, a rejeté toute accusation.

