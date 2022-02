«Convoi de la liberté»: la justice canadienne ordonne la levée du blocus du pont Ambassador

Une injonction prise par un tribunal, vendredi 11 février, a ordonné le départ des manifestants qui bloquent le pont Ambassador entre les États-Unis et le Canada, mais les protestataires restent en place. Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi dans plusieurs villes en soutien aux routiers et à leurs sympathisants qui réclament haut et fort la levée des mesures sanitaires depuis près de deux semaines.

Le blocage du pont Ambassador à la frontière du Canada et des États-Unis se poursuit depuis lundi côté canadien à Toronto. Résultat, l’accès au pont est fermé à Detroit, côté américain, ce qui a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. Les associations de fabrication de voitures ont obtenu des tribunaux une injonction forçant les manifestants à se retirer du pont Ambassador, où transitent 25% des marchandises échangées entre les États-Unis et le Canada. Ils s'exposent à de fortes amendes, voire à des peines de prison s'ils continuent à bloquer le pont.

Pendant ce temps, le gouvernement de l'Ontario où se trouve le pont vient d'annoncer l'état d'urgence. Cela devrait lui permettre de durcir les mesures contre les manifestants qui occupent toujours Ottawa après quatorze jours.« Les policiers ont des pouvoirs élargis, concède Lucille Collard, députée du centre-ville d'Ottawa-Vanier au micro de notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas. Cela peut aller jusqu’à du remorquage, de l’emprisonnement, des amendes. Mais tout cela ce n'est pas grand-chose si on n’a pas les ressources pour pouvoir appliquer ces mesures-là, puisque les services de police disent depuis le début qu’on n’a pas assez de ressources pour faire face à tous ces manifestants parce qu’ils sont très nombreux par rapport aux capacités de la police. C’est bien de prendre des mesures, c’est bien d’avoir enfin un message clair qui dit qu’on ne supporte plus, que ça doit cesser. Mais il faut absolument mettre des ressources pour permettre qu’il y ait une action concrète. »

L'économie au ralenti

Washington avait mis le gouvernement canadien sous pression jeudi en demandant d'employer les « pouvoirs fédéraux ». Et vendredi, lors d'un appel téléphonique avec Justin Trudeau, le président américain Joe Biden a directement évoqué « les conséquences sérieuses » du blocage pour l'économie américaine. Quelques heures plus tard, Justin Trudeau a indiqué que les frontières n'allaient « pas rester bloquées », promettant d'intensifier la répression policière. S'il a indiqué que toutes les options étaient sur la table, le Premier ministre a également précisé qu'il n'est pas prêt à déployer l'armée tout de suite.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est accusé de manquer de leadership sur ce dossier. REUTERS - PATRICK DOYLE

La gouverneure démocrate de l’État du Michigan, où se trouve Detroit, fait part de son inquiétude. « Je ne crois pas que les gens aient compris l’énorme impact économique que cela pourrait avoir sur les familles de travailleurs du Michigan, des États voisin du Midwest et du Canada. Des centaines de millions de dollars sont perdus chaque jour en raison de ce blocage, souligne Gretchen Whitmer. Et bien que nous respections le droit de protester des manifestants, ils n’ont pas le droit de mettre une économie à genoux, de priver de travail de nombreuses personnes, des hommes et des femmes qui travaillent dur, qui veulent aller travailler pour une industrie qui commence juste à se remettre sur pied. C’est vraiment très chaotique et cela va causer beaucoup de dégâts à notre économie et aux entreprises du Michigan. »

À Detroit, juste à la sortie du pont, l’activité économique dans le quartier qui accueille les voyageurs est ralentie du fait de l’absence de trafic. Un calme inhabituel règne à la sortie du pont désert. Dans le quartier mexicain, situé juste après les péages, les deux parkings du restaurant Mexican Village sont quasiment déserts. Les jours qui ont suivi la fermeture du pont ont été vraiment difficiles. « Pendant trois jours, nous étions littéralement à l’arrêt, témoigne au micro de notre envoyé spécial sur place, Guillaume Naudin, Dianna Pedroza, l'une des responsables du restaurant. Personne ne voulait venir. Les gens demandaient au téléphone : « ça continue le truc des routiers ? Je ne veux pas venir. C’était chaotique. Les gens ne voulaient pas se retrouver là-dedans. Ça a fait mal à l’entreprise, c’est mauvais pour les affaires. C’est de l’argent pour nous ».

« C'est triste »

Depuis le trafic est redirigé ailleurs. « Ça va un peu mieux, mais nous avons quand même beaucoup de clients canadiens. On a des habitués qui viennent chaque jour du Canada et ils appellent pour dire qu’ils ne peuvent pas venir. C’est triste », se désole-t-elle.

Dianna Pedroza s’inquiète aussi de ne plus pouvoir être livrée par ses fournisseurs du Canada. Mais malgré tout, elle comprend les manifestants de l’autre côté. « Si je pouvais leur parler, je leur dirais de continuer ce qu’ils font. Pourquoi devraient-ils cesser de travailler à cause d’un vaccin ? Je trouve que ce n’est pas juste, réagit-elle. Ils nous livrent notre nourriture. Ils livrent tout, sans jamais un mot plus haut que l’autre. Alors pourquoi maintenant devraient-ils se faire vacciner pour travailler ? Ils ne parlent à personne d’autre, ils sont seuls dans leur véhicule. Ils n’ont pas besoin de vaccin. Ils sont bien comme ça. Ça va leur apporter quoi de se faire vacciner ? Je pense qu’ils doivent continuer, lutter pour ce qu’ils veulent. Évidemment, c’est mauvais pour les affaires. J’aimerais qu’il y ait une meilleure façon de faire, mais c’est leur boulot. Ils le font depuis des années, ils ont des familles. Pourquoi devraient-ils subitement perdre leur boulot à cause d’un vaccin ?

Deux autres axes frontaliers sont également bloqués : le premier, à Emerson, relie la province du Manitoba au Dakota du Nord, tandis que le second est situé en Alberta.

Manifestation devant le Parlement d'Ottawa

La situation identique à Ottawa, la capitale canadienne, toujours dans l'Ontario. Les menaces à peine voilées du Premier ministre Justin Trudeau d’avoir peut-être recours à l’armée n’ont pas calmé les ardeurs des manifestants qui font la fête juste en face du Parlement. Au volant de son poids-lourd garé non loin, Johnny fait office de vétéran, lui qui a été l’un des premiers manifestants arrivés il y a deux semaines. Les menaces à peine voilées du Premier ministre Justin Trudeau de durcir les mesures contre les protestataires ne l’inquiètent pas outre-mesure.

« Je pense que c’est une menace sans fondement. Ils font ça seulement pour nous faire peur, estime-t-il. J’ai l’impression qu’il y a certaines personnes que cela peut inquiéter, et j’étais parmi elles avant. Je suis quelqu’un de bien. Je veux seulement manifester. Je ne pense pas que j’irai en prison car je n’ai rien fait de mal. »

Un peu plus loin, ces manifestants qui déambulent en écoutant les concerts improvisés, ne croient pas à une possible répression policière. « La police n'est pas assez nombreuse avec le nombre de manifestants. On a le droit de s’exprimer et de revendiquer nos choix. C’est pour ça qu’on est là. » D’autres manifestants devraient venir grossir la foule déjà réunie ce samedi.

