Les États-Unis s'emparent de 7 milliards de dollars d'actifs de l'Afghanistan

Dans une manoeuvre très inhabituelle, Joe Biden a signé, ce vendredi 11 février, un décret permettant de prendre le contrôle des actifs de la Banque centrale afghane déposés aux États-Unis, soit environ 7 milliards de dollars, qu'il veut réserver pour moitié à des familles de victimes du 11-Septembre.

Pour Haroun Rahimi, professeur-assistant de droit à l'université américaine d'Afghanistan, « C'est une décision très étrange. À l'époque, le jugement contre les talibans en tant que groupe a été prononcé par défaut, même si aucun Afghan n'était impliqué dans l'attaque du 11-Septembre. Et puis c'est le peuple afghan, à qui appartiennent d'ailleurs ces fonds, qui a payé le plus lourd tribut dans ces attaques terroristes. »

« Cette décision n'a aucun sens »

« Il y a eu plus d'Afghans qui ont péri dans la "guerre contre la terreur", initiée juste après le 11-Septembre. Ils privent donc les Afghans des fonds dont ils ont cruellement besoin pour maintenir leur économie et survivre dans cette période, la plus difficile de leur histoire. C'est juste cruel. Je n'ai pas d'autres mots. Et même pour les États-Unis, cette décision n'a aucun sens », souligne encore Haroun Rahimi.

« Je pense qu'il est à présent impensable d'imaginer que les talibans puissent coopérer avec les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme, poursuit l'enseignant. Je pense que cela va, au contraire, les pousser à choisir un chef qui s'alignera sur le terrorisme international pour se venger. Ils se sentiront condamnés par les États-Unis à être à la tête d'un état en faillite, et aucun État ne peut fonctionner sans économie. En un seul geste, et pour une raison que je ne m'explique pas, les États-Unis ont ruiné l'un des rares leviers dont ils disposaient envers les talibans. »

L'argent ne doit pas tomber aux mains des talibans

Le président américain Joe Biden souhaite donc qu'une moitié de la somme soit réservée aux demandes d'indemnisation déposées - en particulier - par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. L'hôte de la Maison Blanche veut consacrer l'autre partie des réserves à de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan, mais qui serait versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans, a expliqué la présidence américaine.

Au total, les réserves brutes de la Banque centrale afghane s'élevaient fin avril 2021 à 9,4 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international. Cette somme, déposée avant que les talibans ne reprennent le pouvoir en août dernier, est détenue surtout à l'étranger, et pour la majeure partie aux États-Unis. « Le vol et la saisie de l'argent du peuple afghan détenu - gelé par les États-Unis représente le niveau le plus bas de décadence humaine et morale d'un pays et d'une nation », a déclaré sur Twitter Mohammad Naeem, porte-parole des talibans, à propos de l'annonce par le président américain Joe Biden de cette saisie.

(avec AFP)

