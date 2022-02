«Convoi de la liberté» au Canada: à Ottawa, le mouvement s'enracine dans la ville

Ce week-end encore, les camionneurs et leurs soutiens manifestent contre les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement canadien, ici devant le Parlement d'Ottawa, le 12 février 2022.

Au Canada, le mouvement d’opposition aux mesures sanitaires fait tache d’huile. Démarré par les routiers opposés au passe vaccinal pour rentrer au Canada quand ils reviennent des États-Unis, ce mouvement prend maintenant plusieurs formes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans des villes canadiennes. Et pour un troisième samedi de suite, Ottawa, la capitale occupée par les routiers depuis 15 jours, a reçu des renforts opposés aux mesures sanitaires et au gouvernement.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Ottawa, Pascale Guéricolas

Tandis que le pont où États-Unis et Canada échangent 25% de leurs marchandises reste en partie bloqué malgré une forte présence policière et que d’autres barricades sont érigées à d’autres postes frontières, les habitants du centre-ville d’Ottawa entament leur troisième semaine de cohabitation forcée avec les routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires.

Depuis quelques jours, une action en justice intentée par une jeune citoyenne de 21 ans empêche en théorie les klaxons de retentir. Mais certains se sentent assiégés dans leur propre ville. Comme ce jeune homme, jusque-là, heureux habitant du centre-ville, il n’en peut plus des camions. « C’est affreux, on se sent envahis, confie-t-il. Regardez, ces gens bloquent les rues, klaxonnent, ils conduisent n’importe où. »

« C’est très difficile de venir dans le centre »

Plus loin, une vaillante vieille dame empêche les camionnettes de se garer devant son église. Et elle raconte ses relations avec les manifestants. « Quand vous marchez sur le trottoir avec votre masque, ils vous disent : "enlevez-le !" Mais ils ne m’effraient pas, non, témoigne-t-elle. Je suis ici depuis longtemps. »

Appuyée à son comptoir, Julie qui tient un magasin de nettoyage à sec n’a pas le moral. « Beaucoup de magasins ont fermé la semaine dernière, rapporte-t-elle. C’est très difficile de venir dans le centre. C’est une rue commerçante ici. En temps normal, le bus passe toutes les 5 minutes, mais ils ont détourné son trajet car ils ont fermé une voie de circulation. Ils disent aux gens de ne pas venir dans le quartier. »

À l’inverse, ce résident appuie le mouvement des routiers. « Je trouve que le climat positif actuel est sans précédent. On voit des familles, des gens plus âgés, de différentes classes sociales qui sont ensemble. C’est magnifique », s'enthousiasme-t-il.

« C’est pour nos enfants qu’on fait ça »

Si les habitants du centre-ville d’Ottawa n’en peuvent plus de la foule des manifestants anti-mesures sanitaires qui les envahit les samedis et dimanches, pour cette mère de famille cet événement occupe une place primordiale. « C’est pour nos enfants qu’on fait ça, pour que plus tard ils puissent le raconter à leurs petits-enfants », explique-t-elle.

Ambiance bon enfant à Ottawa pour le troisième week-end de mobilisation des camionneurs. © REUTERS/Lars Hagberg

Une grande scène équipée d’enceintes accueille les artistes et les orateurs d’un jour devant le Parlement, tandis que des jeux gonflables amusent les enfants. Les mains au-dessus d’un brasero, ce Québécois confie son émotion. « C’est un éveil mondial aussi, estime-t-il. Les camionneurs qui ont traversé le pays pour venir jusqu’ici... »

Discrète, la police observe les gens danser, faire cuire leurs saucisses sur des barbecues ou reprendre en chœur l’hymne canadien. Depuis quelques jours cependant, les contraventions se multiplient. Jusqu’à présent, près de 2 600 ont été distribuées aux manifestants.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne