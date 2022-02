Ivan Duque: la Colombie «a réussi à avoir le taux d’homicide le plus bas en plus de 40 ans»

Le 13 mars, la Colombie entame son calendrier électoral avec des élections législatives, mais aussi les primaires des principaux partis pour désigner leur candidat à la présidentielle du 29 mai. Ivan Duque, qui ne peut se présenter pour un second mandat, répond aux questions de RFI sur la situation dans laquelle il laisse le pays.

Interview réalisée par Braulio Moro, de la rédaction en espagnol de RFI

RFI : Le Covid a provoqué une hécatombe pour l’Amérique latine. Le mois dernier, la Colombie a atteint les 136 000 morts. Au-delà des chiffres terribles, quel bilan tirer de tout cela ? Pourquoi l’Amérique latine est-elle toujours le continent le plus affecté ? Que faut-il faire pour que cette tragédie ne se répète pas ?

Ivan Duque : Quand la pandémie a commencé, une des choses qui nous a le plus préoccupés était de savoir comment l’Amérique latine allait répondre à ce défi. Surtout, en prenant en compte le fait que la pandémie avait augmenté la capacité de réponse du système de santé en Europe.

Nous, nous sommes parvenus à passer de 5 300 unités de soins intensifs à plus de 13 000. Sachant que notre pays a une très grande densité urbaine, et que des familles de plusieurs générations partagent des espaces réduits, ce qui a ajouté une pression supplémentaire au système de santé public. Et aujourd’hui, ce qu’on peut dire avec fierté, c’est que nous avons réussi à gérer tout cela, à passer les pics sans avoir à continuer à restreindre le développement économique et social.

Nous avons aussi lancé un programme de vaccination qui aujourd’hui obtient de meilleurs résultats que ceux de beaucoup de pays riches. Nous avons réussi à atteindre les 80% de personnes à avoir reçu une dose de vaccin, à être près des 70% pour deux doses, et aussi appliquer les doses de rappel.

L’Amérique latine a montré qu’elle avait la capacité pédagogique de mieux se comporter. Et si nous continuons à souffrir de la mort de millions de Latino-Américains, dans les autres régions, c’est important de montrer que nous avons accompli beaucoup : des pays comme la Colombie ou le Chili ont réussi à montrer à l’humanité que nous avions un meilleur comportement dans toute notre politique de santé, qui est restée étrangère à la manipulation politique, idéologique ou démagogique.

Cette année dans votre pays, il va y avoir plusieurs élections : en mars les législatives, en mai éventuellement le premier tour de la présidentielle. Dans quelle situation laissez-vous la Colombie ?

Ce que nous voulons laisser, comme grand héritage de notre gouvernement, c’est le gouvernement de l’équité, du plus grand investissement social. Nous laissons au pays l’inscription gratuite pour l’éducation supérieure publique ; des programmes sociaux davantage ciblés sur le revenu solidaire, avec une multiplication des bénéficiaires de ces programmes.

Nous avons fourni le plus grand nombre d’allocations logements de l’histoire du pays, et permis aux familles les plus vulnérables de devenir propriétaires. La Colombie n’a jamais reçu autant de propriétés rurales. Jamais la Colombie n’a autant investi dans ses infrastructures. Nous laissons une économie en train de se relancer face à la pandémie, un système de santé publique renforcé, et le taux d’homicides le plus faible depuis 40 ans.

Ces élections ont lieu près de six ans après la signature des accords de paix avec la guérilla des Farc. Depuis il y a eu 1 308 assassinats. Plus de 270 ex-combattants des Farc ont été tués. Comment l’expliquez-vous ?

La Colombie avait déjà un triste et déplorable passé d’assassinats lors des processus de réinsertion, après la signature d’accords de paix avec l’État. Et ça, les gens l’oublient. En fait, avec les Farc, nous avons eu moins d’assassinats par rapport au nombre de personnes démobilisées. Et pourtant, quand je suis arrivé, le pays avait moins de militaires et de policiers qu’en 2010, tout cela à cause de décisions judiciaires qui ont facilité le départ de policiers.

Mais nous avons reconstruit ces forces, nous les avons déployées dans tout le pays, nous avons frappé les dirigeants à la fois des dissidents des Farc et de l’ELN. Sachant que beaucoup de ces groupes opèrent en territoire vénézuélien avec la protection et l’appui du régime dictatorial de Nicolas Maduro.

Vous dites que votre gouvernement a renforcé les forces armées et la police, comment expliquez-vous que ces assassinats continuent ?

On a vendu au monde entier que l’accord avec les Farc était synonyme de paix absolue en Colombie. Cela n’a jamais été le cas. En Colombie, l’ELN existe toujours, le Clan del Golfo existe toujours, et beaucoup d’autres qui pratiquent le trafic de drogue. Donc là, j’ai l’impression qu’il y a eu une erreur. Parce que nous, évidemment, nous continuons à appliquer le processus de désarmement et de réinsertion des Farc.

À telle enseigne que lorsque le secrétaire général de l’ONU Guterres est venu dans le pays l’an dernier, il a dit que la Colombie était un exemple pour le monde. C’est un fait. Et au-delà de ça, ce que montre la Colombie, c’est qu’en faisant face à tous ces phénomènes, y compris une pandémie et la pire des crises migratoires, le gouvernement a réussi à avoir le taux d’homicide le plus bas en plus de quarante ans, et le taux d’enlèvements le plus bas depuis que ces chiffres existent.

Le 27 janvier dernier, la Cour suprême de Colombie a jugé qu’il y avait une « violation massive de l’accord de paix », et affirme qu’il y avait un état de fait « inconstitutionnel ». Elle a donné des instructions à votre gouvernement pour que dans les quatre prochains mois, il prenne des décisions qui garantissent la sécurité de ces personnes. Que va faire votre gouvernement ?

Je respecte cette décision, et évidemment, nous allons prendre en compte ce que dit la Cour suprême. Ce qui est étrange, c’est que souvent la Colombie doit faire face à ce genre de problèmes. Mais parfois il semble que, alors que les décisions judiciaires affirment toujours que ces groupes qui assassinent ces combattants vivent du narcotrafic, chaque fois, de mauvaises décisions judiciaires entravent la lutte contre le trafic de drogue.

Ce serait donc bien de regarder ces deux choses de la même manière. Si on veut se débarrasser de ces groupes qui assassinent ces défenseurs des droits de l’homme et ces combattants, il faut que la justice nous permette d’agir avec plus de force face au narcotrafic.

Et pour éviter qu’il y ait de nouveaux morts parmi les ex-guérilleros et les leaders sociaux, qu’allez-vous faire ?

Nous avons lancé, et c’est une première, une politique publique de protection des leaders sociaux et des défenseurs des droits humains. Et nous avons aussi lancé un programme pour renforcer l’Unité nationale de protection, qui bénéficie aujourd’hui du budget le plus élevé de son histoire. En 2021, par rapport à 2020, il y a eu une réduction importante de ces assassinats. Je pense que cette politique de renforcement commence à donner des résultats toujours meilleurs.

