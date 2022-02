Nicaragua: Hugo Torres, guérillero sandiniste passé à l'opposition, est mort en détention

L'ancien héros de la guérilla sandiniste Hugo Torres, devenu opposant au président du Nicaragua Daniel Ortega, est mort, samedi 12 février, en détention à l'hôpital à l'âge de 73 ans. Comme des dizaines d’autres, il avait été arrêté à la fin de l’année dernière par son ex-compagnon d’armes.

Publicité Lire la suite

« Il y a 46 ans, j’ai risqué ma vie pour sortir Daniel Ortega de prison », rappelait dans une vidéo, Hugo Torres, 73 ans, juste avant d’être arrêté. Vice-président du parti d’opposition Unamos, c’était aussi une des grandes figures de la résistance à la dictature des Somosa, qui a régné sur le Nicaragua pendant plus de 60 ans. En 1974, Hugo Torres menait un commando de la guérilla sandiniste pour une opération risquée : libérer des prisonniers, parmi lesquels le futur président Daniel Ortega. « Il a libéré celui qui a fini par devenir son bourreau », écrit le journal Confidencial.

« Tortures physiques et psychologiques »

Ce dimanche 13 février, le parti Unamos dénonce « des tortures physiques et psychologiques », et l’Organisation des États américains juge « abominable de maintenir en détention des prisonniers politiques atteints de maladies terminales, sans l’assistance médicale nécessaire. »

Le parquet assure de son côté qu’Hugo Torres, a toujours été accompagné par sa famille et a été soigné de façon adéquate. Il a par ailleurs annoncé l’abandon des poursuites qui le visait.

« Traité comme un criminel »

Il avait été écroué le 13 juin dernier dans la redoutable prison d'El Chipote à Managua. Ces deux dernières semaines, 18 des 46 opposants détenus ont été déclarés coupables d'atteinte à l'intégrité nationale ou de « conspiration » avec le soutien des États-Unis.

« Humilié et traité comme un criminel, Hugo est mort de tristesse, et de savoir que toute sa vie héroïque a été piétinée par ceux pour qui il a risqué sa vie tant de fois », a réagi sur Twitter la poétesse et ancienne résistante sandiniste Gioconda Belli.

Vilipendiado y tratado como un criminal, Hugo murió de tristeza y de saber que toda su vida heroica la pisoteaban aquellos por los que arriesgó su vida tantas veces. Las traiciones son el cáncer más duro que puede sufrir un hombre íntegro y bueno como Hugo. @ReporteNi https://t.co/U10AgMgcnF — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) February 12, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne