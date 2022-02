À la Une: Canada, vers un premier accord avec les camionneurs

Publicité Lire la suite

Au Canada, le pont Ambassador, qui relie le pays aux États-Unis, a rouvert après sept jours de blocage. Il a fallu deux journées à la police canadienne pour parvenir à évacuer ce pont, bloqué depuis lundi dernier par des manifestants anti-mesures sanitaires. La police a indiqué qu'entre 25 et 30 protestataires avaient été arrêtés. À Ottawa, la grogne est montée ce week-end contre les manifestations mais une issue du conflit est peut-être en vue, à en croire, en tout cas, la presse canadienne. Le journal québécois La Presse évoque un « plan » pour déplacer quelque 400 camions. Un accord a été conclu entre le maire d’Ottawa et le camp de camionneurs.

Selon cet accord, cité par La Presse, « les camions devraient libérer les rues de certains secteurs résidentiels de la ville » d'ici à trois jours. Si ces 400 camions sont vraiment partis, le maire accepterait toujours selon l’accord de rencontrer les responsables du mouvement de contestation. L’une de ces dirigeantes, Tamara Rich, a accepté le principe d’une rencontre, à condition que « le convoi lui donne son feu vert ». Mais cet accord suscite déjà des critiques, selon La Presse. D’abord, « en raison du dialogue qu’il a accepté avec les organisateurs, puis, car le problème n’est pas réglé mais déplacé ».

Inquiétudes du secteur économique

Le secteur économique canadien demande vivement la fin des blocages car certaines activités commerciales sont déjà lourdement affectées. D’après l’association des fournisseurs de l’industrie automobile, cité par le journal Globe and Mail, les manifestations des camionneurs ont déjà coûté environ un milliard de dollars à ce secteur.

Le problème, explique le président de l’association, c’est que la lenteur de la réaction des autorités canadiennes peut freiner des investissements futurs dans l’industrie automobile du pays. Plusieurs compagnies sont à la recherche des sites au Canada pour produire des batteries à destination des voitures électriques. Mais les blocages actuels pourraient les dissuader de réaliser ces projets, poursuit le président de l’association des fournisseurs dans une interview au Globe and Mail.

Jair Bolsonaro en Russie, « un voyage pour la grandeur »

Le président brésilien est attendu ce mardi 15 février à Moscou et doit rencontrer le président Vladimir Poutine mercredi. Pour des analystes, ce voyage, qui inclut aussi une visite en Hongrie, « ne pouvait guère tomber à un pire moment et répond à des préoccupations de politique intérieure », écrit l’hebdomadaire Carta Capital. D’après le site d’information G1, Jair Bolsonaro, donné perdant contre son rival de gauche Lula lors de la présidentielle en octobre prochain, cherche à mobiliser sa base en se montrant proche de Vladimir Poutine et de Victor Orbán, deux dirigeants qui plaisent aux électeurs conservateurs. « Comme Bolsonaro, ils sont en guerre contre les démocraties occidentales et adoptent un style de gouvernance très nationaliste et religieux », explique un politologue sur le site de G1.

Officiellement, il s’agit de parler de « commerce, d’énergie, de défense et d’agriculture », a déclaré Bolsonaro, cité par Folha de São Paulo. Mais selon Carta Capital, aucun accord important n’est prévu. Le voyage obéit à des logiques électoralistes, poursuit l’hebdomadaire, le président d’extrême droite cherchant un moyen pour redorer son blason, « aller en Russie, c’est pour lui un signe de grandeur », d’après un expert cité par Carta Capital.

Les Los Angeles Rams remportent le Super Bowl

Cette rencontre marquera l’histoire de ce sport, selon la presse nord-américaine. Un match haletant que les Los Angeles Rams ont remporté face aux Cincinatti Bengals. « Une fin hollywoodienne », titre le Washington Post. « Mission accomplie », peut-on lire en Une du Los Angeles Times. Et un commentateur du journal le Devoir admet d’en avoir eu « plein la vue » en regardant le match. « Je croyais à une victoire des Rams mais mon cœur était avec les Bengals », écrit-il.

