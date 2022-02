À la Une: au Honduras, l’ex-président Hernández bientôt arrêté?

Publicité Lire la suite

Les vidéos ont commencé à tomber au beau milieu de la nuit sur les réseaux sociaux : la presse ainsi que des passants se sont rassemblés devant le domicile de Juan Orlando Hernández, désormais gardé par la police nationale et la police militaire. Lundi, les États-Unis ont officiellement demandé l’extradition de l'ancien président du Honduras, qui a quitté le pouvoir le mois dernier après huit ans à la tête du pays. Juan Orlando Hernández a déjà été cité cent fois dans des procès liés au narcotrafic aux États-Unis, souligne El Heraldo. Même s’il n’est pour l’heure pas inculpé, il est soupçonné d’avoir été le complice de son frère, Antonio « Tony » Hernández, condamné l'année dernière à la prison à vie par un juge fédéral new-yorkais.

La chaîne américaine CNN en espagnol dit avoir eu accès au document envoyé au gouvernement hondurien : il s'agirait d'une « demande formelle d'arrestation provisoire à des fins d'extradition vers les États-Unis ». Dès la nuit dernière, les avocats de Juan Orlando Hernández se sont exprimés, comme le montre cette vidéo publiée sur le compte Twitter du média indépendant Contracorriente. La défense explique qu’il n’existe, pour l'heure, aucun ordre d'arrestation contre l'ancien président. Ce dernier est, selon l'un de ses avocats, protégé par l'immunité que lui confère sa position de membre de droit du Parlement d'Amérique Centrale.

« Je ne le souhaite à personne »

La Cour suprême de justice devra trancher sur cette demande d’extradition. Dans un premier temps, les magistrats sont convoqués pour une session plénière ce mardi pour désigner le juge qui sera chargé d'examiner ce dossier. L’ancien président s'est lui-même exprimé tôt mardi matin dans un message audio diffusé sur les réseaux sociaux. « Ce n'est pas un moment facile, je ne le souhaite à personne », déclare-t-il. Il précise qu'il a fait savoir aux autorités honduriennes qu'il ne s'opposerait pas à son arrestation et qu'il était prêt à se défendre devant la justice. Juan Orlando Hernández a toujours nié ces accusations de liens avec le narcotrafic. Il s’estime victime d'une vengeance de la part des cartels pour les avoir combattus quand il était président.

Guatemala : le président Giammattei dans le viseur

Juste à côté, au Guatemala, c'est un autre président – toujours en poste – qui est poursuivi. Alejandro Giammattei est accusé « d'avoir financé sa campagne avec des pots-de-vin versés par une entreprise de construction », écrit El Faro en Une. Un témoin assure que le chef de l'État a « négocié en 2019 avec le ministre de l'époque, José Luis Benito, une contribution de 2,6 millions de dollars à sa campagne électorale ». « En échange de cet argent, selon le témoin, Giammattei a promis au ministre (...) de le maintenir en poste pendant un an pour qu'il puisse continuer à mettre en œuvre un système de corruption de plusieurs millions de dollars dans le cadre de contrats de construction et d'entretien de routes ». Ces informations du média El Faro sont reprises par l'ensemble de la presse guatémaltèque ce mardi.

Nicaragua : les conditions de détention des opposants inquiètent

Au Nicaragua, la mort en détention à 73 ans de l'opposant Hugo Torres fait monter la pression contre le président Daniel Ortega. Dans La Prensa, ce mardi, les proches des détenus et la communauté internationale s'inquiètent des conditions de détention et de l'état de santé des dizaines d'opposants emprisonnés l'année dernière à la même période que l’ancien combattant de la révolution sandiniste. Perte de poids, toux, problèmes de vue liés à un maintien en détention prolongée dans l'obscurité : les familles soutiennent que ces détenus sont « en danger de mort ».

Huit d’entre eux sont jugés à partir de ce mardi, parmi lesquels trois candidats à la présidentielle. Fait notable : ils seront jugés ensemble, en groupe, car ils ont appartenu au même groupe WhatsApp, note La Prensa. Tous sont accusés de « complot visant à porter atteinte à l'intégrité nationale ». « Cette infraction est passible de 5 à 10 ans de prison », précise le journal.

Des procès tournés en dérision par Confidencial. « Les publications sur Twitter, les retweets de messages d'autres personnes ou d'organisations internationales, les interviews données à des médias, les témoignages de policiers qui se contredisent, sont autant de preuves fallacieuses présentées par l'accusation dans ces procès contre les prisonniers politiques », note le média nicaraguayen. « Ce sont des preuves qui, dans un vrai procès, s'effondreraient en deux secondes », soutient un avocat de la défense sous couvert de l’anonymat.

Nouvelle manifestation de journalistes au Mexique

Au Mexique, des journalistes se sont à nouveau rassemblés devant le ministère de l'Intérieur, à Mexico. Ils étaient accompagnés de cinq chaises vides portant les images des derniers journalistes assassinés dans le pays. Les manifestants ont réclamé justice, mais aussi de meilleures conditions de travail, explique Proceso. Ils soulignent en effet « que la violence exercée contre la presse par les autorités et le crime organisé, ou la collusion des deux, est aggravée par la précarité des travailleurs des médias ». Un texte signé par quelque 300 journalistes, qui se sont mobilisés, nous dit La Razón, dans 17 États du pays.

Ouest américain : la pire sécheresse depuis... 1 200 ans

C'est le résultat d'une étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change et menée par des climatologues de l'université UCLA. « La sécheresse extrême qui ravage l'Ouest américain depuis plus de deux décennies, écrit le Los Angeles Times, se classe désormais comme la période de 22 ans la plus sèche » depuis l'an 800. Une « méga-sécheresse intensifiée par le réchauffement de la planète », « 42 % de la gravité de la sécheresse est attribuable, d'après eux, à la hausse des températures causée par l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ». Cette sécheresse, ajoute le Washington Post, « s'est manifestée par la diminution des niveaux des lacs Mead et Powell, qui ont atteint l'été dernier leur niveau le plus bas jamais enregistré ». Cela ne devrait pas s’améliorer en 2022. La Californie observe déjà des conditions « anormalement sèches » depuis janvier.

