Donald Trump lâché par ses comptables pour des déclarations financières pas fiables

Le groupe Mazars a informé la semaine la Trump Organization dans une lettre qu’il ne travaillerait plus pour elle. L'entreprise fait l’objet d’une enquête menée par la procureure de New York Letitia James pour possible fraude fiscale. Elle est soupçonnée d'avoir surestimé la valeur de certaines propriétés pour demander des prêts bancaires, et d'en avoir dans le même temps sous-estimé la valeur auprès du fisc pour payer moins d'impôts. Donald Trump, qui n'est pas visé personnellement, rejette ces accusations. Pour l'ancien président, l’enquête obéit à des objectifs politiques.

La décision du cabinet d’experts-comptables de se séparer de son illustre client s’appuie sur les révélations de la procureure, mais aussi sur les résultats d’une enquête interne. Mazars estime que les déclarations fiscales en question, de 2011 à 2020, ne sont pas inexactes, mais qu’elles ne sont pas fiables pour autant. Une conclusion qui donne en tout cas des arguments supplémentaires à la procureure Letitia James et à son enquête.

Dans un communiqué lundi soir, la Trump Organization a exprimé sa « déception » après la décision du groupe Mazars. Mais ces ennuis judiciaires pourraient compliquer une éventuelle deuxième course à la Maison Blanche. Le milliardaire de 75 ans laisse courir les doutes sur son intention de briguer à nouveau, ou non, l'investiture républicaine.

