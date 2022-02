Le prince Andrew et son accusatrice américaine trouvent un accord

Le photomontage montre le prince britannique Andrew, duc d'York, le 11 avril 2021 à Windsor, en Angleterre et Virginia Giuffre, le 22 octobre 2019 à New York.

C'est la fin des poursuites judiciaires contre le prince Andrew à New York. Le deuxième fils de la reine Elizabeth et sa plaignante américaine sont arrivés à un accord à l’amiable. Virginia Giuffre l’accusait d’agressions sexuelles.

L’accord à l’amiable intervient alors que le prince Andrew devait être entendu sous serment dans quelques semaines. Les charges contre lui devraient finalement être abandonnées dans les 30 prochains jours, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Cet accord marque la fin d’un tourbillon judiciaire et médiatique lancé par Virginia Giuffre. Cette Américaine de 38 ans affirmait avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises par le prince Andrew, à Londres, New York et aux îles Vierges, où Jeffrey Epstein, un ami du duc, possédait des résidences. Elle avait alors tout juste 17 ans.

Selon les documents déposés aujourd’hui au tribunal de Manhattan, le prince Andrew s’engage notamment à verser « une somme considérable » à l’association de soutien aux victimes de violences sexuelles dirigée par Virginia Giuffre. Les termes financiers exacts de cet accord restent confidentiels.

Cela évite en tout cas au prince britannique un procès au civil pour agression sexuelle sur mineur. Le troisième fils de la reine Elizabeth n'aura pas à faire face à un tribunal, alors qu'il se dit innocent depuis le début de l’affaire et qu'il espérait se voir blanchi lors de l’audience.

Changement de ton

Alors pourquoi ce choix ? Pour certains Britanniques, en renonçant à être innocenté, le prince évite surtout d’être condamné et avoue ainsi sa culpabilité, observe notre correspondante à Londres, Emeline Vin. D’autant que le communiqué montre un clair changement de ton envers Virginia Giuffre, reconnue pour la première fois en tant que victime.

Cependant, le duc d’York avait déjà essayé d’annuler le procès le mois dernier sans succès en faisant valoir un accord de confidentialité entre son accusatrice et le financier Jeffrey Epstein.

Il s’agit du reste de limiter les dégâts d’image pour la Couronne. En versant une somme non rendue publique, Andrew évite de voir sa vie dévoilée devant un tribunal, ses mœurs et ses habitudes sexuelles décortiquées. En sautant la case tribunal, l’équipe du prince espère mettre un terme et l’affaire. Et se prémunir d’un déballage au moment des célébrations officielles du jubilé de platine d’Elizabeth II, en juin prochain.

