Les Chiliens débattent de leur nouvelle Constitution

Au Chili, c'est une semaine hautement symbolique pour l'Assemblée constituante. Après huit mois de travail, les premiers articles de la nouvelle Constitution devraient être adoptés cette semaine - les débats commencent ce mardi en séance plénière.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Il s'agit de rédiger la Constitution qui remplacerait le texte actuel, hérité de la dictature du général Pinochet. C'était l'une des demandes de la révolte populaire de la fin 2019 contre les inégalités sociales.

Les premiers articles qui pourraient être inscrits dans la nouvelle Constitution concernent deux revendications très présentes notamment depuis « l'explosion sociale » historique de la fin 2019 : la question de la décentralisation du Chili et celle des droits des peuples autochtones.

D'abord, dès ce mardi, les élus vont commencer à débattre du modèle de justice qu'ils veulent pour leur pays. Et l'une des propositions les plus novatrices pour le Chili concerne la création éventuelle de tribunaux spéciaux pour les membres des peuples autochtones. Ces tribunaux permettraient dans certains cas aux prévenus d'être jugés dans le respect de leur vision du monde, autrement dit de leurs coutumes et de leurs croyances.

Ensuite, à partir de mercredi, la Constituante devra se prononcer sur la forme de l'État chilien. Comment décentraliser le pays ? Faut-il aller vers un État régional, avec plus d'autonomie politique et financière pour les régions hors de la capitale, comme en Espagne par exemple ? Voici en substance les questions auxquelles devront répondre les élus dans l'hémicycle. Une semaine particulièrement attendue, car elle rendra visible des avancées concrètes du texte, après des mois de travaux souvent très techniques, mais aussi de polémiques et de couacs de communication, qui ont contribué à faire baisser l'approbation de l'Assemblée constituante dans l'opinion publique.

L'Assemblée constituante a jusqu'à début juillet pour rédiger une nouvelle Constitution. Le texte devra ensuite être approuvé par référendum, probablement en septembre prochain.

