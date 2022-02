À la Une: l’ex-président hondurien arrêté

Publicité Lire la suite

L’ancien président Juan Orlando Hernández, sous le coup d’une demande d’extradition vers les États-Unis, s'est rendu hier mardi à la police de la capitale Tegucigalpa. Vêtu de bleu, portant un gilet pare-balles et enchaîné aux poignets et chevilles pour être conduit devant un juge, cette photo réalisée devant la résidence de l’ancien président fait la Une de la presse nationale ce matin, à l’instar de La Prensa.

Le domicile de l’ancien président, qui a quitté le pouvoir il y a 18 jours seulement, a été cerné par environ 600 policiers depuis lundi soir, date à laquelle la demande d'extradition des États-Unis avait été transmise à la justice hondurienne. Washington accuse Juan Orlando Hernández de trafic de drogue. Un crime pour lequel son frère cadet et ancien député, Antonio Hernández, a été condamné à la perpétuité aux États-Unis. Les procureurs de New York soupçonnent l’ancien président d'avoir été son complice. En tout cas, le destin de Juan Orlando Hernández dépend à présent de sa volonté de collaborer avec la justice américaine, écrit La Tribuna. Selon El Heraldo, l’ex-président a intérêt à se monter coopératif car dans le cas contraire, il encourt une peine de prison à vie, estime le journal.

Les lourdes accusations contre l’ex-sénatrice colombienne Piedad Córdoba

« Piedad Córdoba acculée », titre l’hebdomadaire Semana. La candidate au Sénat a vécu beaucoup de crises, mais celle-ci est la plus grave car l’ancienne sénatrice pourrait se retrouver devant les tribunaux. Piedad Córdoba, en sa fonction de médiatrice entre les Farc et le gouvernement colombien de l’époque, est soupçonnée d’avoir négocié avec la guérilla pour que celle-ci garde plus longtemps en captivité une dizaine d’otages, dont la candidate à l’élection présidentielle, la franco-colombienne Íngrid Betancourt. Et cela dans le but d’obtenir pour elle et son allié, l’ancien président vénézuélien Hugo Chávez, des « avantages politiques », écrit Semana. L’hebdomadaire rappelle qu’à l’époque, le gouvernement vénézuélien soutenait les Farc.

En tout cas, l’affaire est actuellement examinée par la Cour suprême de justice. C’est dans le cadre de cette enquête que les accusations contre Piedad Córdoba ont refait surface, grâce notamment à un témoignage d’un ancien collaborateur. Sur le fond, les soupçons de proximité avec la guérilla ne sont pas nouveaux, rappelle El Espectador. Piedad Córdoba les a toujours rejetés, parlant d’une « persécution politique ». Ce mercredi, l’ex-otage Íngrid Betancourt témoignera de son côté devant la justice, écrit le journal El País, une occasion de donner sa version des faits, ajoute El Espectador.

Jair Bolsonaro à Moscou

La presse brésilienne titre sur la rencontre du président Jair Bolsonaro avec son homologue russe Vladimir Poutine, ce mercredi à Moscou. La principale information vient du New York Times, elle est reprise par les journaux brésiliens comme Carta Capital. Le président brésilien aurait en vain tenté d’obtenir un rendez-vous, ne serait-ce que téléphonique, avec le président américain Joe Biden. Mais ce dernier a fait la sourde oreille. Ce qui aurait motivé Jair Bolsonaro d’accepter, en décembre dernier, l’invitation de Vladimir Poutine.

Au moins 36 morts après des intempéries au Brésil

D’autres journaux brésiliens s’intéressent aux intempéries dans la région de Rio de Janeiro. Selon le site d’information G1, au moins 36 personnes ont perdu la vie dans la ville de Petrópolis, à la suite de pluies diluviennes qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans cette ville touristique. Des vidéos amateurs publiées par G1 montre des voitures entraînées par des torrents de boue ou encore des maisons qui disparaissent sous des glissements de terrain. Dans une interview avec la chaîne O Globo, le gouverneur de l’État de Rio parle d’une tragédie et évoque « des scènes de guerre ». Il attend à présent l’aide des autorités fédérales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne