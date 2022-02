Canada: les rues d'Ottawa toujours bloquées malgré les mesures d'urgence

Au lendemain de la mise en place de la loi sur les mesures d’urgence au Canada, censée régler les différents blocages des routiers et de leurs sympathisants, la situation reste inchangée dans la capitale canadienne. Des centaines de camions continuent à bloquer la principale avenue qui longe le Parlement canadien sur 4 km.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Ottawa, Pascale Guéricolas

La sonnerie du téléphone retentit rarement dans ce salon de coiffure situé à 100 mètres des premiers camions stationnés. Les clients ne peuvent pas y accéder en voiture et beaucoup ont peur de s’aventurer dans le quartier. Whalid, le propriétaire, nage en pleine incertitude. « Personne ne sait ce qui se passe, personne ne sait quoi faire, personne ne veut prendre ses responsabilités, commente Whalid. On dirait que les policiers ont peur de faire le premier pas. Je viens de parler avec l’un d’eux et il ne savait rien. C’est bizarre… »

La situation a peu évolué mardi dans les rues d'Ottawa, toujours bloquées par des manifestants anti-mesures sanitaires qui refusent de partir, malgré le recours exceptionnel à la loi sur des pouvoirs exceptionnels déclenchés la veille par Justin Trudeau.

Une longue file de camions bloquait toujours les rues aux abords du Parlement, mardi 15 février 2022. Ed JONES AFP

Lucille Collard, députée d’un des quartiers d’Ottawa concerné par l’occupation des poids-lourds, constate aussi le manque d’intervention de la police. « Il y a la province, le local, le fédéral, donc il y a tous ces agents-là qui sont supposés être là, mais honnêtement je ne sais pas où ils sont, s'inquiète-t-elle. On est au milieu du centre névralgique de tout ça et j’ai croisé seulement une dizaine de policiers jusqu’à présent. Moi, je crains la réaction civile. Je crois qu’on ne pourra pas à un moment donné empêcher les gens de sortir dans la rue contre les manifestants. Il y en a déjà qui se promènent en leur disant de rentrer chez eux. Ça craint ! »

Démission du chef de la police

Critiqué de toutes parts pour sa piètre gestion de la crise, le chef de police d’Ottawa Peter Sloly a remis sa démission et un adjoint intérimaire le remplace. Le chef intérimaire affirme avoir un plan pour résoudre la crise. Pendant ce temps, les manifestants s’installent des bancs de musculation en plein air et jouent de la musique sur l’immense scène qui fait face au Parlement.

Minimisé au départ par les autorités, le mouvement de contestation canadien qui a débuté fin janvier est parti de camionneurs protestant contre l'obligation d'être vacciné pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires et, pour de nombreux manifestants, à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau. Et force est de constater qu'en quelques jours, la contestation a fait bouger les lignes. Plusieurs provinces, dont le Québec, ont levé leurs restrictions et notamment le passeport vaccinal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne