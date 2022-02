Colombie: Ingrid Betancourt dénonce le rôle trouble d'une femme politique dans sa libération

Ingrid Betancourt est candidate à la présidentielle colombienne sous les couleurs de son parti Verde Oxigeno. DANIEL MUÑOZ AFP/Archivos

Ingrid Betancourt, otage de la guérilla des FARC pendant plus de six ans, est candidate à la présidence de la République. Le premier tour de la présidentielle a lieu le 29 mai. La Franco-Colombienne dénonce la corruption, les pratiques de la classe politique de son pays et le rôle d'une certaine Piedad Cordoba.