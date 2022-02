Les violences en Colombie provoquent une forte augmentation des déplacements forcés

La Colombie n'avait pas connu une telle flambée de violence depuis la signature des accords de paix en 2016. Le nombre des personnes déplacées de force a presque doublé en un an. C'est le bilan d'un rapport publié par Ocha, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU.

Dans plusieurs départements de la Colombie, notamment près de la côte Pacifique (ouest) et vers la frontière vénézuélienne, des groupes armés se livrent une sanglante bataille pour « le contrôle des cultures illicites de coca, des couloirs stratégiques du narcotrafic et de l'exploitation des mines clandestines », alertent les experts onusiens.

Mais le contrôle des territoires passe par celui des populations qui y vivent : l'Ocha s'inquiète du recrutement forcé d'enfants, des assassinats ciblés, des harcèlements en tout genre dont sont victimes les civils. Plus de 73 000 Colombiens ont fui ces violences. Soixante mille autres ont dû vivre confinés pour y échapper et plus de 85 000 n'ont pas pu accéder aux services de base à cause de la mainmise des groupes armés. 67,5% des personnes forcées de se confiner étaient des indigènes, et 18% des Afro-Colombiens.

Le Choco, le Valle del Cauca et le Nariño, trois départements de production de drogue et situés sur les routes du narcotrafic, représentent 75% des déplacements de population du pays en 2021. Là aussi, les communautés noires (42%) et indigènes (15%) ont été les principales victimes.

Les déplacés ne pourront participer aux élections

Sur le nombre total de personnes déplacées, 18% sont des enfants. Ocha estime que seulement 16% des personnes déplacées sont rentrées chez elles en 2021.

Dans ce contexte, comment envisager la tenue des élections législatives en mars et présidentielle en mai ? Pour la Mission de l'observation électorale, une plateforme de la société civile, les candidats ne pourront pas mener campagne sur l'ensemble du territoire. Et les déplacés ne pourront pas participer au vote à moins de prendre le risque de revenir sur leurs lieux de résidence.

