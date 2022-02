À la Une: au Brésil, le bilan des inondations et glissements de terrain à Petropolis revu à la hausse

Publicité Lire la suite

« La pire tempête depuis 90 ans a fait 104 victimes », titre O Globo. « Devastador », « Dévastateur », le mot barre la Une du journal Extra. O Globo, Extra, Folha de Sao Paulo, les photos sont différentes, mais à chaque fois, on retrouve, sur fond de boue et de débris, des hommes transportant les corps des victimes, emmaillotés dans des sacs de plastique noir. « Douleur et destruction », résume en Une O Dia.

Folha de Sao Paulo rappelle que « la ville a déjà été touchée de manière similaire au moins deux fois, en 1998 et en 2011 », alors qu’« un cinquième de son territoire est soumis à un risque élevé, car Petropolis est situé dans les montagnes de Rio de Janeiro, qui subissent chaque année des tempêtes estivales et des glissements de terrain. » « À la fin de l’année dernière déjà », rappelle O Globo, « une série de tempêtes avaient commencé à frapper les régions du nord-est et du sud-est ».

Une impréparation criante

« L’impréparation des villes face aux phénomènes climatiques prévisibles est flagrante », tonne O Globo. Selon le journal, l’année dernière beaucoup de gouvernements ont réduit les fonds destinés à prévenir les inondations. Pire, selon Folha de Sao Paulo qui s’appuie sur les propres chiffres du gouvernement de Rio de Janeiro, l’administration du gouverneur Claudio Castro n’a même pas dépensé la moitié de ce qui était prévu pour le programme de prévention et de réponse aux catastrophes.

Et O Globo souligne que, au niveau national, le budget du Centre national de surveillance et d’alerte des catastrophes naturelles était l’an dernier le plus faible depuis sa création en 2011. Pourtant, insiste le journal, « plus de 8 millions de Brésiliens vivent dans des zones à risque, comme les berges des rivières ou les pentes ». Le journal demande une cartographie actualisée des points à risques, et un plan à long terme, qui survive aux changements de gouvernement, pour retirer les familles des points les plus vulnérables.

Au Nicaragua, un journaliste condamné à neuf ans de prison

Les procès des opposants politiques continuent au Nicaragua : ce mercredi 16 février, Miguel Mendoza, un journaliste sportif qui la semaine dernière avait été jugé coupable d’« atteinte à l’intégrité nationale », a été condamné à neuf ans de prison, explique La Prensa. Le journal rappelle que lors de son procès le journaliste « s’était déclaré fier d’être journaliste indépendant et d’être du côté de la défense du peuple nicaraguayen ». Il avait été arrêté le 21 juin dernier avec des dizaines d’autres opposants au président Ortega. Confidencial annonce de son côté que ce vendredi 18 février, « l’Organisation des États américains débattra des procès politiques et des condamnations de prisonniers d’opinion par le régime orteguiste ».

Confidencial publie aussi une interview de la rapporteuse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme : « Le Nicaragua devra rendre des comptes après la mort de Hugo Torres », affirme Esmeralda Arosemena de Troitino. Hugo Torres, c’est cette figure de la révolution sandiniste dont le décès a été annoncé le week-end dernier, alors qu’il était détenu depuis des mois. Il avait 73 ans. L’avocate panaméricaine appelle d’ailleurs le régime de Daniel Ortega « à examiner immédiatement tous les prisonniers politiques du troisième âge emprisonnés, pour que soient garantis leurs droits à la santé et que cessent les conditions dégradantes auxquelles ils sont soumis ».

La mort au Chili de la dernière personne à parler la langue Yagan

Cristina Calderon avait 93 ans et, rapporte Emol, tout le monde a salué sa mémoire. Entre autres, le président Gabriel Boric et la ministre de la Culture Consuelo Valdés, qui a souligné que la vieille dame avait été « un trésor humain vivant ». Cristina Calderon était née en 1928 sur l’île Navarino, en Terre de Feu, où elle vivait en maintenant les coutumes et les croyances de ses ancêtres yagans, qui habitaient le continent il y a 6 000 ans, rappelle La Tercera.

Dernière représentante vivante du peuple yagan, elle était la dernière à en parler la langue, qui comporte pas moins de 32 400 mots. Elle ne l’a pourtant apprise à aucun de ses enfants et petits-enfants. En fait, ils ne voulaient pas vraiment l’apprendre, rapporte le journal, à cause de la discrimination pratiquée par les non-Yagans. Mais dans les dernières années de sa vie, avec une de ses petites-filles, Cristina Calderon a écrit un dictionnaire espagnol-yagan, et on peut l’entendre sur un disque répéter certains mots en yagan : « chien », « vent » ou « encore âme »…

