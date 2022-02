États-Unis: Donald Trump sommé de témoigner sur ses pratiques fiscales

L'ancien président américain et deux de ses enfants devront témoigner dans l’enquête sur les pratiques fiscales et les affaires de leur entreprise, la Trump Organization. C’est ce qu’a décidé un juge new-yorkais jeudi 17 février.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Pour Donald Trump, il peut bien y avoir de multiples enquêtes, celle autour de son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole par exemple, ou celle-ci, autour de la gestion de son entreprise. Mais il n’y a visiblement qu’une seule stratégie : éviter, autant que possible, de répondre aux questions des enquêteurs ou des procureurs.

Un juge estime pourtant qu’il doit s’y plier, de même que ses enfants Don Junior et Ivanka. Dans cette enquête sur la gestion de ses affaires, la procureure générale de l’État de New York, qui se félicite que la justice l’ait emporté, soupçonne la Trump Organization d’avoir volontairement fait de fausses déclarations financières et fiscales dans la valorisation de ses avoirs. Soit en les surestimant dans le but d’obtenir des prêts avantageux, soit en les sous-estimant dans le but de payer moins d’impôts.

Nouveau revers

Ces soupçons sont renforcés depuis quelques jours par la décision du cabinet comptable de l’organisation Trump depuis des années. La firme Mazars explique que les déclarations depuis une décennie ne sont pas fiables et qu’elle ne travaillera plus avec l’entreprise Trump. L’ancien président et ses enfants peuvent encore faire appel de la décision et s’ils sont finalement amenés à témoigner, ils pourront garder le silence en vertu du cinquième amendement de la Constitution. Mais cette décision constitue un revers judiciaire de plus.

