L'aide internationale débloque 600 millions de dollars pour reconstruire le grand sud d'Haïti

Mercredi à Port-au-Prince, les bailleurs internationaux se sont engagés à donner 600 millions de dollars pour aider à la reconstruction du grand sud d’Haïti. Il y a plus de six mois, le 14 août dernier, la région a été ravagée par un puissant séisme de magnitude 7,2 qui a tué plus de 2 200 personnes et détruit plus de 130 000 logements.