Nicaragua: nouvelle salve de lourdes condamnations contre plusieurs opposants

Plusieurs opposants, dont un journaliste sportif, ont été condamné à de lourdes peines de prison lors d'un des procès menés contre l'opposition au président Daniel Ortega.

Les opposants sont poursuivis sur la base de la loi sur la défense des droits du peuple à l'indépendance et à la souveraineté, adoptée en 2020, qui considère les personnes qui menacent l'intégrité nationale comme des « traîtres à la patrie ».

Depuis le début des procès, le 1er février, 20 opposants ont été déclarés coupables, dont 10 ont été condamnés à des peines comprises entre huit et 13 ans de prison. Parmi eux, Hugo Torres, ex-guérillero et dirigeant de la dissidence sandiniste, décédé samedi en détention, à l'hôpital, à l'âge de 73 ans. Sa mort a fait monter la pression sur Daniel Ortega avec des critiques de la communauté internationale.

Parmi les dernières personnes condamnées, le journaliste sportif Miguel Mendoza. C'est une ONG indépendante, le Centre nicaraguayen des droits humains (Cenidh) qui a révélé l'information. « Le pouvoir judiciaire condamne à neuf ans de prison et à l'impossibilité d'exercer des fonctions publiques le journaliste Miguel Mendoza pour conspiration visant à porter atteinte à l'intégrité nationale », a tweeté le Centre nicaraguayen des droits humains.

🚨ÚLTIMA HORAI Poder Judicial condena a 9 años de cárcel e inhabilitación de cargos públicos al periodista Miguel Mendoza, por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, también le han decomisado todos sus bienes. #SonSentenciasNulas #EsInocente pic.twitter.com/6FV7Faa4gz — Cenidh (@cenidh) February 16, 2022

« Ces dernières années, Mendoza a partagé ses opinions politiques sur la situation des droits de l'homme et a critiqué le gouvernement » sur les réseaux sociaux, où il comptait des milliers d'abonnés, avait déclaré l'an dernier le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) en demandant sa libération.

L'opposante Nidia Barbosa a également été condamnée hier mercredi à neuf ans de prison, tandis que mardi, la présidente de l'Union pour le renouveau démocratique (Unamos), l'ex-Mouvement de rénovation sandiniste (MRS, centre-gauche), Suyen Barahona, a écopé de huit ans.

Quarante six opposants ont été interpellés l'année dernière, la plupart avant l'élection de novembre lors de laquelle le président Ortega (76 ans) a obtenu un quatrième mandat consécutif depuis son retour au pouvoir en 2007. Plus d'une centaine d'opposants croupissent aussi en prison pour avoir participé aux manifestations du printemps 2018 qui demandaient la démission du président Ortega. La répression a fait au moins 355 morts, tandis que plus de 100.000 Nicaraguayens prenaient le chemin de l'exil, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH).

