À la Une: au Canada, la police arrête deux dirigeants du mouvement anti-mesures sanitaires

« Fin de partie à Ottawa », c’est le titre en Une du National Post, au-dessus de la photo d’un manifestant empoigné par les policiers. « En fin de journée, les policiers ont d’abord mis le grappin sur Chris Barber. Par la suite, ils ont interpellé Tamara Lich (…) D’autres manifestants ont ensuite été arrêtés », détaille La Presse, qui précise que le plan de la police est beaucoup plus large : « Dans les rues de la capitale, on a érigé des barrières en métal pour protéger des édifices parlementaires (…) Un périmètre a également été érigé autour du centre-ville, sur plusieurs kilomètres, avec plus d’une centaine de points de contrôle. »

« Ce week-end va être très différent des trois derniers », a insisté le chef par intérim de la police d’Ottawa. L’éditorialiste du National Post pense que si les responsables politiques et la police agissent maintenant, c’est peut-être parce qu’ils ont été alarmés « par les contre-manifestations qui ont commencé le week-end dernier. Deux groupes en colère qui se font face, c’est de cette manière qu’arrivent les accidents tragiques. »

Plus largement, le journaliste estime que le peuple canadien « mérite que soit lancée une réflexion sur les échecs choquants qui ont permis à cette situation de se produire. Nous ne sommes pas un peuple habitué à nous inquiéter autant pour notre sécurité intérieure. »

Débat à la Chambre des communes

Une réflexion, il y en a une actuellement menée à la Chambre des communes d’Ottawa, où le Premier ministre Justin Trudeau défend depuis jeudi la décision de son gouvernement d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence. C'est une première, rappelle le Globe and Mail, depuis qu’elle a remplacé la loi sur les mesures de guerre en 1988. Le National Post reprend l’intervention de la cheffe de l’opposition, Candice Bergen, selon laquelle « les mesures draconiennes de Trudeau pour faire face aux manifestations doivent être rejetées ».

Dans un éditorial, Le Devoir estime que « la loi sur les mesures d’urgence est une source d’inquiétude pour des Canadiens, en particulier ceux assez âgés pour se souvenir de la loi sur les mesures de guerre en octobre 1970 ». Mais le journal estime que ce « virage peut être salutaire si les nouvelles protections démocratiques et les mesures de transparence que confère la loi permettent de mettre fin à une dérive autoritaire ». En tout cas, le débat doit continuer tout le week-end jusqu’à ce lundi, précise le Globe and Mail. Par contre, ce vendredi, la Chambre ne siège pas, annonce ce matin Le Devoir, « en raison d’une opération policière qui devrait avoir lieu sur la colline du Parlement et à d’autres endroits du centre-ville d’Ottawa ».

En Colombie, la police interrompt une audition du plus puissant trafiquant de drogue du pays

Otonial avait été arrêté à la fin de l’année dernière. Le Clan del Golfo, qui fait partie des groupes armés qui ont commis l’an dernier le plus d’infraction au droit international humanitaire, avec la dissidence des Farc et l’ELN, c’est à lire dans El Tiempo. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, était en train d’être entendu devant la commission de la vérité quand, explique le journal, la police a interrompu l’audition. Son explication : le groupe de narcotrafiquants était sur le point de faire évader son chef, et la description exacte du lieu où il était détenu avait fuité.

Dans Vanguardia, la défense d’Otoniel affirme que, depuis le début des audiences, l’attitude des membres des forces de sécurité est « hostile ». Mais Semana rappelle que les révélations du narcotrafiquant ont été jusqu’ici « explosives » : il « a affirmé ouvertement que pendant sa longue carrière criminelle, il a agi à plusieurs reprises avec l’appui des forces de sécurité ».

Au Honduras, veillée pour Juan Orlando Hernandez

L’ex-président a été arrêté mardi, accusé de narcotrafic trois semaines après la fin de son second mandat, et les États-Unis demandent son extradition, rappelle La Prensa. Hier, lors du rassemblement qui a réuni plusieurs centaines de personnes à Tegucigalpa, la femme de Juan Orlando Hernandez, Ana Garcia, a pris la parole, disant « sa confiance dans le fait que la justice divine soit toujours la plus forte ».

Once Noticias reproduit de son côté le témoignage du fils, qui affirme que dès les premiers jours de son premier mandat son père a « entamé un combat frontal contre le narcotrafic, le crime organisé et la corruption ». Mais El Heraldo revient sur ce qu’il appelle « le réseau de trafiquants de drogue et de politiques derrière Juan Orlando Hernandez » : « Sa carrière politique a été menée tambour battant, mais plus d’une dizaine de politiques et de narcotrafiquants ont avoué que c’est en partie grâce aux pots-de-vin qu’il a reçus. »

Manifestation en Haïti

« Les ouvriers ont manifesté pour la troisième fois ce mercredi », c’est le titre du National, qui poursuit : « Ces travailleurs du secteur textile demandent une majoration de 1 500 gourdes et de meilleures conditions de travail. » Selon les manifestants interrogés par le journal, les autorités « feraient montre d’un mépris total par rapport à leurs conditions de vie de plus en plus compliquées, avec l’inflation qui flirte avec la barre des 30 % ».

Alterpresse rappelle que depuis trois ans, l’État n’a effectué aucun ajustement du salaire minimum journalier. L’agence de presse en ligne a interrogé un économiste, Enomy Germain, pour qui au vu de l’inflation « les revendications des ouvriers et des ouvrières sont justes », rappelant que « le code du travail prévoit des ajustements de salaire minimum ». Le Conseil supérieur des salaires a indiqué que « des dispositions sont en train d’être prises », indique Alterpresse, qui rappelle aussi que la compétence du CSS « n’est pas reconnue par les ouvrières et ouvriers ».

